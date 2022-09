3 città europee in cui non va mai nessuno ma che sono un vero spettacolo

Quali sono le 3 città europee dove non va nessuno, ma che sono uno spettacolo da non perdere.

Quando si viaggia in Europa, alla scoperta delle città più belle le mete più frequentate sono Parigi, Madrid, Londra, Berlino, Vienna, Budapest e Praga. Per citare le più importanti. Eppure il Vecchio Continente è pieno di città bellissime, che custodiscono tesori preziosi e offrono numerose attrazioni.

Qui, vogliamo portavi alla scoperta di 3 città europee che sono meno toccate dai grandi itinerari turistici ma che meritano comunque di essere visitate.

I loro centri storici vi sorprenderanno, per varietà e ricchezza dei monumenti e per le tante occasioni di divertimento. Ecco dove andare.

Le 3 città europee dove non va nessuno, ma sono uno spettacolo

L’Europa ha una straordinaria offerta di città bellissime, una diversa dall’altra. Tutte con la loro storia, le loro tradizioni, i monumenti, i musei, la gastronomia e le attrazioni per il divertimento. Visitarle è un’esperienza indimenticabile, da non perdere per nulla al mondo.

Accanto alle destinazioni più famose, come ad esempio Parigi, abbiamo a disposizione tante città grandi e piccole che hanno fatto la storia del nostro continente e che meritano di essere visitate. Sono città spesso trascurate ma che hanno tantissimo da offrire. Eccole.

Vilnius

La città di Vilnius, capitale della Lituania è sicuramente una di queste. Numerosi voli low cost di Ryanair permettono di raggiungerla facilmente. Pertanto non avete scuse. Il suo magnifico centro storico, tra chiese e palazzi, è perfettamente conservato e ricco di parchi e giardini. Non a caso è Patrimonio Unesco. Vilnius, inoltre, offre tante occasioni di divertimento, tra bar, locali, shopping e attività come il sorvolo della città in mongolfiera.

Vi ricordiamo anche le 3 città più belle d’Europa dove spendere poco fine estate.

Chisinau

Il nome di questa città, forse, non lo conoscete. Chisinau è la capitale della Moldavia. Anch’essa è ricca di monumenti storici ed è una delle città più verdi d’Europa. Dalla Cattedrale della Natività in stile neoclassico all’Arco d Trionfo, gli edifici in pietra bianchissima vi lasceranno affascinati, mentre tutto intorno si estendono parchi e giardini. Per chi cerca il fascino della Vecchia Europa dell’Est, per un viaggio indietro nel tempo.

Lussemburgo

La città di Lussemburgo, capitale dell’omonimo piccolo stato, stretto tra Germania, Francia e Belgio, non è certo una meta turistica trascurata. Per la sua bellezza e la ricchezza di monumenti che offre, tuttavia, non è abbastanza considerata. Merita molto di più. Poi, è molto facile da raggiungere, con tutti i mezzi.

La Città Vecchia ha conservato l’antico impianto medievale ed è ricca di fortificazioni e castelli, riconosciuti Patrimonio Unesco. Da vedere sono anche i palazzi in stile rinascimentale, come lo spettacolare Palazzo Granducale. Immancabile, poi, la tappa nei locali tipici, dove gustare l’ottima birra lussemburghese.