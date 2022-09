I 5 casino più spettacolari del mondo, quelli in cui andare almeno una volta a tentare la fortuna

In molte città ci sono casinò, alcuni super moderni, altri antichissimi. Sicuramente un’esperienza divertente dove tentare la fortuna. Scopriamo i più belli da visitare nel mondo.

Perché visitare un casinò? Non solo per giocare ma anche per ammirare la struttura poiché parliamo talvolta di perle architettoniche ma anche per vivere un’esperienza particolare.

Non bisogna necessariamente investire grandi cifre, si può tentare la fortuna se si desidera oppure prendere parte attivamente al gioco. Vediamo quali sono i più belli al mondo da non perdere.

Casinò più belli al mondo

In tutto il mondo ci sono casinò di ogni tipo, dall’America all’Italia. Ci sono quelli moderni che offrono sicuramente una grande varietà di giochi ma poco dal punto di vista dell’architettura e poi ci sono i più famosi e spettacolari che oltre ad avere una storia hanno delle particolarità da non perdere.

Casinò di Venezia

Il primo, ad aprire la lista dei più belli al mondo, è senza dubbio il Casinò di Venezia che è il più antico e spettacolare al mondo. Aperto nel 1638 è ancora oggi un’opera d’arte, quindi a prescindere dal gioco, è sicuramente da visitare. Anche lo stesso termine casinò, ovvero casa del gioco, è stato coniato in Italia. Ci sono due sedi, quello Ca’ Vendramin Calergi con un palazzo rinascimentale affacciato direttamente sul Canal Grande ed è praticamente nel cuore di Venezia e un altro Ca’ Noghera, la struttura più moderna del polo che si estende su oltre 5000 metri quadri nei pressi dell’aeroporto. All’interno delle strutture ci sono vari tipi di gioco, dal poker alle slot machines. In Italia anche quello di Sanremo è veramente da non perdere.

Casinò di Montecarlo

Al secondo posto della classifica il Casinò di Montecarlo che è forse il più famoso. La struttura super chic e anche prestigiosa risale al XIX secolo. Vanta numerose sale e diversi tipi di gioco ma la cosa più bella è sicuramente nell’architettura del posto con vetrate antiche, sculture, dipinti praticamente un museo vero e proprio. Il casinò di Montecarlo comprende il Grand Theratre de Monte Carlo e la sede de Les Ballets de Monte Carlo poiché non è destinato solo al gioco ma anche all’intrattenimento. Questo risale al 1856 il principe Carlo III ordinò la costruzione di un intero quartiere che doveva essere destinato proprio al divertimento, al centro del progetto c’era il nuovo casinò.

Bellagio di Las Vegas

Nella classifica non può mancare il Bellagio di Las Vegas che risale al 1998, quindi abbastanza recente, ma particolarmente famoso in tutto il mondo per il suo prestigio. Vanta oltre 2000 slot machines e oltre 200 tavoli da gioco e ha anche uno spettacolare hotel con circa 4000 camere. Questa è una meta di lusso con ristoranti e spettacoli che vedono partecipare personaggi molto famosi. La facciata si ispira al Bellagio in Provincia di Como ed è quindi un tributo all’Italia. Da non perdere anche la spettacolare fontana che propone un’esperienza particolare con giochi d’acqua sulla musica classica.

Wynn & Encore Resort di Las Vegas

A Las Vegas invece il complesso più famoso e anche elegante è il Wynn & Encore Resort che è molto famoso e si basa su lusso ed eleganza. Tantissime slot machines e tavoli da gioco oltre ad un hotel con quasi 3000 camere. Questo casinò ha anche un ristorante, un club e tantissimi tipi di divertimento per tutti.

Sun City Resort in Sudafrica

Meno famoso ma veramente spettacolare il Sun City Resort in Sudafrica che ha al suo interno 4 resort giganteschi e diversi casinò. Questa struttura enorme è nata nel 1979 ed è tra i più grandi al mondo poiché in realtà è composta da diversi casinò all’interno.

Queste sono le strutture più famose ma da non perdere anche il Casinò di Baden in Germania molto elegante, il City Of Dreams in Cina, luoghi iconici e imperdibili.