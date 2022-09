Le migliori pizzerie in Italia: ecco la guida definitiva firmata Gambero Rosso

Quali sono le migliori pizzerie in Italia: ecco la guida definitiva per il 2023 firmata Gambero Rosso. Tutte le informazioni utili.

Volete sapere quali sono le migliori pizzerie d’Italia? Dove gustare la pizza più buona, magari accompagnata da un buon calice di vino e altre stuzzicherie di contorno? Bene, la guida del Gambero Rosso fa al caso vostro. Da poco è uscita quella per il 2023.

Giunta alla decima edizione, la guida del Gambero Rosso “Pizzerie d’Italia” è diventata un punto di riferimento essenziale per professionisti e amanti della pizza.

Questo piatto popolare in tutto il mondo è diventato negli anni una vera e propria specialità gourmet, grazie alle preparazioni con ingredienti pregiati, a km zero, biologici e originali, alla cura nell’impasto e nelle lievitazione. Dalle ricette tradizionali a quelle più sperimentali, gustare una pizza eccellente è diventata un’esperienza di alto livello, da veri gourmand.

Scopriamo di seguito quali sono le migliori pizzerie d’Italia secondo la guida del Gambero Rosso per il 2023.

Le migliori pizzerie in Italia: la guida 2023 firmata Gambero Rosso

I grandi maestri della pizza in Italia con le loro squisite preparazioni sono premiati dalla guida “Pizzerie d’Italia” del Gambero Rosso, di cui è appena uscita la nuova e decima edizione per il 2023.

Complessivamente, sono 700 le pizzerie segnalate dalla nuova guida. A queste si aggiunge un’appendice con le migliori pizzerie italiane nel mondo, oltre 50, selezionate da Top Italian Restaurants.

La guida assegna, poi, i massimi riconoscimenti dei Tre Spicchi e delle Tre Rotelle, i primi alle pizzerie al piatto e le seconde alle pizzerie al taglio. Quest’anno sono 96 le pizzerie al piatto italiane ad aver ottenuto il massimo riconoscimento mentre sono 12 quelle al taglio.

Il gradino più alto del podio delle pizzerie al piatto è occupato da quattro locali di eccellenza: Renato Bosco di San Martino Buon Albergo (Verona), Pepe in Grani di Caiazzo (Caserta), I Masanielli a Caserta, I Tigli a San Bonifacio (Verona).

Le regioni con più riconoscimenti sono: la Campania al vertice con 23 pizzerie premiate, seguita dalla Toscana con 16 e poi dal Lazio con 13 locali. Seguono la Lombardia con 8, il Piemonte e il Veneto con 7, la Sicilia con 6 pizzerie, la Sardegna con 4, l’Abruzzo e Emilia – Romagna con 3 ciascuna. Infine le regioni Liguria, Basilicata, Marche, Puglia, Trentino Alto-Adige e Umbria hanno una pizzeria a testa premiata con i Tre Spicchi.

Mentre al top delle Tre Rotelle troviamo la pizzeria al taglio Pizzarium di Roma, di Gabriele Bonci.

Per il riconoscimento massimo dei Tre Spicchi sono 16 i nuovi ingressi in questa edizione della guida. Mentre sono 2 per le Tre Rotelle. La novità di questa decima edizione, poi, sono le Stelle, assegnate ai quei locali che in 10 anni hanno mantenuto sempre Tre Spicchi o Tre Rotelle.

Ulteriori informazioni sulla guida “Pizzerie d’Italia 2023” sul sito del Gambero Rosso.

