Dove si trova il panificio di Gabriele Bonci, volto di Pizza Hero?

Dove possiamo mangiare la pizza di Gabriele Bonci?

Negli anni, nel mondo della cucina e della televisione si è fatto largo un volto e un nome per l’universo della panificazione: Gabriele Bonci. Lo abbiamo visto prima ospite in diverse trasmissioni tv dedicate ai cooking show, fino a quando non ci siamo completamente appassionati a Pizza Hero – La Sfida dei Forni, proprio con Bonci come maitre panificatore.

Lui sceglie tre fornaretti e mette a confronto le loro pizze e i loro pani migliori. In premio i segreti del lievito madre dello chef e anche il rinnovo totale del look del locale. Ma se volessimo assaggiare in prima persona il pane e la pizza di Gabriele Bonci, dove dovremmo andare? Dove si trova il suo panificio?

Dove si trovano i punti vendita di Bonci per mangiare pane e pizza?

Sul sito ufficiale di Bonci troviamo i suoi punti vendita indicati come “showrooms”. Il primo e storico locale di Gabriele si trova a Roma, in Via Della Meloria 43 e si chiama Pizzarium. È il locale che lo ha consacrato e portato al successo, ma non è l’unico dove assaggiare le prelibatezze dello chef Bonci. Il Panificio Bonci invece nasce nel 2012 nel quartiere Prati, precisamente in Via Trionfale 36. Nasce dalle ceneri di un panificio storico della città che grazie alle ricette e al gusto di Gabriele Bonci ha ripreso vita.

In ultimo, per assaggiare le prelibatezze del conduttore di Pizza Hero possiamo andare nel Mercato Centrale di Via Giolitti a Roma, ossia alla Stazione. Qui troviamo uno stand di Bonci insieme a tanti altri che raggruppano le eccellenze alimentari di Roma.

Quali sono i prodotti al top realizzati da Bonci?

I prodotti tipici di Bonci, ovviamente, sono pizze, focacce e pane. Tante tipologie diverse, tanti gusti diversi e speciali che uniscono tradizione, maestria nell’arte della lievitazione e sapori d’avanguardia. Un mix tra elementi eccezionali che rendono i prodotti di Bonci buonissimi. Oltre all’acquisto e al consumo sul posto Bonci offre un servizio di delivery sia su Roma che a livello nazionale e internazionale. Nello specifico del delivery su Roma potrete assaporare diverse pale di pizza, i fritti, gli hamburger e anche alcuni dolci.

Insomma, il panificio Bonci può arrivare in tutta Italia con tutte le prelibatezze tipiche nate proprio dalla mente dello straordinario Gabriele Bonci.