Qui è ancora estate! 3 posti pazzeschi in Italia dove fa ancora caldo e si va al mare

Dove sono i posti in cui fa ancora caldo in Italia? In questi giorni di fine settembre non tutti hanno rinunciato alla voglia di mare, anzi!

State cercando delle mete top dove andare ancora al mare e dove le temperature siano ancora miti e calde in Italia? Non disperate, nulla è perduto, anzi.

Noi di Viagginews abbiamo infatti analizzato attentamente l’andamento del mese di settembre negli anni e le condizioni meteorologiche del 2022 e siamo pronti per svelarvi i tre posti pazzeschi dove fa ancora caldo in Italia!

3 mete incredibili dove fa ancora caldo in Italia

Le temperature si sono abbassate un po’ in tutta Italia, è vero. Tuttavia ci sono ancora delle località dove, fortunatamente, si può ancora godere del sole e delle spiagge. Ovviamente l’acqua non è più calda come ad agosto, ma non per questo non si può fare il bagno, anzi!

Sardegna : dalla sua posizione privilegiata nel centro del Mediterraneo, quest’isola gode ancora di una bellissimo clima. Le spiagge sono meno affollate rispetto ad agosto e quindi ancora più piacevoli da scoprire e da vivere.

: dalla sua posizione privilegiata nel centro del Mediterraneo, quest’isola gode ancora di una bellissimo clima. Le spiagge sono meno affollate rispetto ad agosto e quindi ancora più piacevoli da scoprire e da vivere. Sicilia : neanche a dirlo, ancora un’isola, al sud dell’Italia dove le temperature sembrano ancora estive. Non arriviamo ai 30 gradi è ovvio, ma le località di mare lavorano ancora a pieno regime con i turisti e con i tanti cittadini che nel fine settimana decidono di scoprire non solo le bellezze culturali ed architettoniche dell’isola, ma anche il mare.

: neanche a dirlo, ancora un’isola, al sud dell’Italia dove le temperature sembrano ancora estive. Non arriviamo ai 30 gradi è ovvio, ma le località di mare lavorano ancora a pieno regime con i turisti e con i tanti cittadini che nel fine settimana decidono di scoprire non solo le bellezze culturali ed architettoniche dell’isola, ma anche il mare. Puglia: fino ad ottobre in Puglia si va al mare. È un dato di fatto! Nelle giornate più belle e soleggiate sembra che sia ancora estate piena e lo dimostrano gli stabilimenti balneari e i siti di prenotazione dei tour in barca ancora affollati.

I posti in cui fa ancora caldo in Italia quindi ci sono. Noi vi abbiamo dato tre indicazioni, tre mete top molto grandi tra cui scegliere. A voi non resta come sempre che preparare le valige, trovare l’offerta migliore e volare verso la vostra vacanza di fine estate!