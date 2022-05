4 borghi pazzeschi e sconosciuti della Sicilia di cui innamorarsi

È tempo di scoprire i borghi più belli e pazzeschi della Sicilia che sono ancora poco frequentati dai turisti.

Quali sono i borghi meno conosciuti e più belli della Sicilia? Quelli da presentare a chi vuol conoscere delle località bellissime e che ancora non sono state completamente scoperte dai turisti? La nostra isola è talmente vasta che oggi andremo a svelarvi delle mete pazzesche!

Parliamo di piccoli paesi, con le loro storie, le loro tradizioni, all’interno della millenaria cultura siciliana. La ricerca borghi meno conosciuti e più belli della Sicilia ci permetterà di visitare luoghi incantati da presentare e far conoscere poi a chi ha voglia di visitarli.

Sicilia, ecco i borghi meno conosciuti e più belli

Mettiamoci in movimento all’interno di questa regione unica in grado, spesso, di nascondere tesori naturali di inestimabile valore. Noi vi indicheremo alcuni dei borghi meno famosi, ma bellissimi della Sicilia, con la premessa che non potremo indicarli tutti, per via del loro numero considerevole.

Portopalo di capo Passero

Gangi

Sambuca di Sicilia

Montalbano Elicona

Portopalo di Capo Passero, il borgo tra due mari

Siamo a Portopalo di Capo Passero. Già la sua collocazione la rende una località unica. È infatti il comune più a sud della Sicilia e raggiungerla regala un’emozione unica. Quel viaggio lungo una meravigliosa via panoramica è già di per sé motivo per intraprendere questo viaggio nella località bagnata da due mari, lo Ionio ed il Mediterraneo.

La caratteristica storica del suo borgo riguarda la sua tonnara, la più grande d’Italia, anche se ormai versa da anni in stato di totale abbandono. Davanti ai suoi occhi si scorge l’isola di Capo Passero e quando vi è la bassa marea un altro spettacolo appare dinanzi agli occhi dei più fortunati visitatori, l’isola di delle Correnti.

Gangi, ai piedi dell’Etna

Con Gangi siamo in provincia di Palermo. L’Etna è lì a fare da guardiano ad uno dei borghi più belli d’Italia. Le sue stradine ci conducono ad un centro abitato dove le case sembrano attaccate le une alle altre dando un’impressione di essere come un blocco unico caratterizzato da quel colore roseo che una oro particolarità.

Le antiche chiese con i loro alti campanili ed i bellissimi palazzi signorili regalano a Gangi una connotazione storico – artistica di grande spessore. In una tale atmosfera le feste tradizionali e gli eventi culturali diventano l’occasione giusta per i visitatori di conoscere, ed apprezzare, tutta la tradizione di questa parte di Sicilia.



Sambuca di Sicilia e l’impronta araba

Tra i borghi meno conosciuti e più belli della Sicilia come si può pensare di lasciare fuori Sambuca di Sicilia? Prepariamoci infatti a conoscere un’altra meraviglia appartenente a questa incredibile terra. Un borgo di straordinaria bellezza, di origine araba e compreso tra i comuni di Agrigento, Palermo e Trapani. Ci troviamo nella Valle del Belice.

A Sambuca di Sicilia vi è un intero quartiere denominato Vicoli Saraceni, dove le origini arabe sono assai evidenti. Origini arabe che si possono visibilmente riscontrare anche nella splendida fortezza Mazzallakkar, sul Lago Arancio, che periodicamente è soggetto ad un fenomeno particolarissimo, ovvero quando si verifica l’innalzamento delle acque, la fortezza viene completamente sommersa.

Montalbano Elicona e gli Aragonesi

Ebbene si, lo diciamo subito. Anche Montalbano Elicona è uno dei borghi più belli d’Italia. Nel suo borgo scorre la storia e a rappresentarla al meglio ecco l’antico castello che è stato la residenza estiva del re Federico II d’Aragona. La sua posizione, collocato a circa 900 metri di altezza, su un’altura, lo fa apparire ancora più imponente e maestoso.

I monti Nebrodi abbracciano questo meraviglioso borgo, dove è possibile effettuare delle splendide escursioni tra pascoli e pianure, respirando un’aria che sa di medioevo, dove il tempo sembra essersi fermato ai tempi di Federico II. L’infinito numero di case che sembra disposte le une sulle altre, disegnano, anche qui, uno scenario affascinante ed intrigante.

Queste che vi abbiamo elencato sono solo alcune delle località meno conosciute, ma straordinarie della Sicilia. L’isola è infatti una fucina di piccoli borghi, spiagge e anche aree naturali tutte da scoprire!