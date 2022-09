Tutto quello che dovete sapere sull’equinozio d’autunno e perché quest’anno cade il 23 e non il 21. Le frasi a tema.

Siamo arrivati all’equinozio d’autunno, il giorno in cui, come nell’equinozio di primavera, il giorno e la notte hanno la stessa durata, perché l’asse di rotazione terrestre è perpendicolare ai raggi del Sole.

Gli equinozi, come i solstizi, non si verificano sempre lo stesso giorno, anche se è abitudine indicarli con il giorno 21 del mese. La differenza è dovuta al fatto che la durata dell’anno solare, ovvero il tempo che la Terra impiega per compiere un’orbita completa intorno al Sole, non coincide esattamente con i 365 giorni del nostro calendario ma è di 365,25 giorni. Lo scarto lo recuperiamo ogni quattro anni con l’anno bisestile, aggiungendo il giorno 29 al mese di febbraio.

Ecco perché quest’anno l’equinozio di autunno è il 23 settembre. L’asse terrestre sarà perpendicolare al sole alle 3:04 ora italiana.

All’inizio della nuova stagione sono dedicate frasi a tema, poesie e pensieri. Scopriamone alcuni da dedicare alle persone amate.

Equinozio d’autunno, perché quest’anno cade il 23 e non il 21? Scoprilo con alcune frasi a tema

Ben arrivato equinozio d’autunno e buon inizio di nuova stagione. Si tirano fuori i vestiti più pesanti, si passeggia tra i boschi per ammirare il foliage, i colori delle foglie che cambiano. Si visitano mercatini, sagre e fiere di stagione.

Ecco le frasi a tema per l’equinozio d’autunno:

Autunno. Il post-scriptum del sole. (Pierre Véron)

Se io preferisco tanto l’autunno alla primavera, è perché in autunno si guarda il cielo — in primavera la terra (Søren Kierkegaard)

Ogni foglia mi parla di pace soave staccandosi con un sussurro dall’albero autunnale (Emily Brontë)

In autunno, non andare dai gioiellieri a vedere l’oro, vai nei parchi! (Mehmet Murat Ildan)

Nulla m’allieta come il sole d’autunno, il sole nero (Bella di giorno, film di Luis Buñuel, con Catherine Deneuve)

L’autunno ha più oro in tasca rispetto a tutte le altre stagioni (Jim Bishop)

Finché ci sarà l’autunno, non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che vedo (Vincent Van Gogh)

L’autunno è la primavera dell’inverno (Henri de Toulouse-Lautrec)

In autunno le forme acquistano una plastica maturità – la primavera è pittrice, l’autunno è scultore (Ernst Jünger)

Non posso sopportare di perdere qualcosa di così prezioso come il sole autunnale restando a casa (Nathaniel Hawthorne)

Vi ricordiamo anche le città europee perfette per un viaggio in autunno.