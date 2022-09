Vacanza in autunno? Ecco le città europee perfette, per il clima e il portafoglio

L’autunno è il periodo perfetto per programmare una vacanza in una delle città europee, sia per il clima ma anche per i prezzi certamente favorevoli. Scopriamo le città migliori per vivere un’esperienza da sogno

Il paesaggio muta, c’è la possibilità di ammirare il foliage, l’atmosfera è fresca e frizzantina e le offerte piovono, per questo l’autunno è un’ottima stagione per viaggiare in Europa. Non fa molto freddo, i costi non sono eccessivi e c’è tanta scelta.

Oltre quelle che sono le capitali e quindi le città più note e conosciute ci sono tante cittadine meno famose ma veramente perfette per un fine settimana o una vacanza più lunga. Scopriamo insieme le più belle e suggestive per questo autunno.

Città europee per l’autunno

La prima città che non puoi farti sfuggire in autunno è Cattaro che si trova in Montenegro. Il centro storico è di stampo medievale quindi molto caratteristico, ci sono chiede e monumenti da visitare che fanno parte dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO ma anche attrazioni più particolari. Nello specifico, le Bocche di Cattaro, includono una molteplicità di bacini che rappresentano il porto naturale più grande di tutta la costa adriatica. Non solo il paesaggio è da sogno ma anche particolare, qualcosa che non si può trovare altrove ed è praticamente un fiordo.

Per un viaggio romantico il Belgio è una meta perfetta. Molti sottovalutano questo paese che è una vera cartolina. Non solo le grandi città come Bruxelles, sono i piccoli centri ad essere incantevoli e si raggiungono facilmente in treno direttamente arrivando agli scali aeroportuali principali. In particolare Gand e Bruges che sono spettacolari. Musei, gallerie d’arte e anche splendidi castelli. Ogni luogo è molto romantico e ci sono bellezze in ogni angolo. Inoltre il Belgio è molto famoso per la produzione di birre, potete gustare le migliori al mondo a prezzi veramente incredibili.

Per chi ama il portogallo invece e ha già visitato Lisbona, l’idea perfetta è Elvas una cittadina sul versante orientale vicina al confine spagnolo. La città è praticamente a forma di stella, si trova in una cinta muraria Patrimonio UNESCO. Molto suggestiva e particolare per chi è a caccia di un luogo unico e differente dal solito.

Anche la città di Molsheim vicino Strasburgo, culla del vino, è ideale nel periodo autunnale. Qui c’è un famoso grand cru Bruderthal dove in autunno è possibile fare tour gastronomici tra vigneti e cantine, degustare le specialità del posto e ammirare i panorami mozzafiato.

Non molto conosciuta ma suggestiva è Osijek che si trova in Croazia. L’autunno è un periodo ideale per visitarla grazie al clima mite. La città vanta una fortezza enorme dove è possibile fare una passeggiata, il centro storico vanta stradine, edifici eleganti e anche tanto divertimento per i più giovani. Ci sono molti parchi, l’ideale quindi è farsi una passeggiata in bicicletta.

Queste sono alcune delle idee perfette per una vacanza autunnale, le città citate non essendo molto gettonate hanno costi contenuti, sono ben collegate e quindi permettono di viaggiare agevolmente anche solo per un fine settimana.