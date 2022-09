In pochissimi sanno che è in Italia: il luogo in cui l’uomo ingannò il Diavolo

Sono in pochissimi a saperlo ma in Italia esiste il Ponte del Diavolo, un luogo misterioso e particolare da non perdere assolutamente. Scopriamo dove si trova e cosa ha di così speciale

In provincia di Lucca, esattamente a 20 chilometri, sorge il Borgo a Mozzano dove c’è il fiume Serchio. Un paesaggio molto particolare e interessante dal punto di vista geografico.

Non solo qui è possibile visitare l’Occhio di Lucca, ovvero quello che resta oggi di una torre di segnalazione, panorami mozzafiato direttamente sulla vetta e luoghi particolari ma anche il Ponte del Diavolo. Scopri anche questo ponte, uno dei più belli e particolari d’Europa.

Il Ponte del Diavolo e le sue leggende

Questa è la vera attrazione del posto, fatto edificare da Matilde di Canossa, oggi è il luogo più visitato di tutta la zona. Si trova proprio sul fiume Serchio ed è molto particolare non solo perché particolarmente grande ma anche perché la struttura forma un arco che sembra praticamente impossibile da attraversare fisicamente.

A costruirlo fu Castruccio Castracani, poi durante una piena del 1836 il ponte venne parzialmente danneggiato, quindi ricostruito nel Novecento con alcune modifiche strutturali. Il ponte in parte sembra classico e poi improvvisamente si innalza, come se qualcosa di soprannaturale lo avesse deviato.

Secondo la storia infatti, il muratore impegnato nella sua costruzione, iniziò ad edificarlo, poi sconfortato dal non riuscire ad ultimare il lavoro invocò il diavolo e questo gli promise di finire tutto in una sola notte. In cambio però, il muratore accettava di sacrificare l’anima della prima persona che sarebbe passata di lì. L’accordo fu preso ma poi l’uomo andò dal parroco del paese, rendendosi conto di quello che aveva fatto. I due pensarono a un piano: far avanzare un cane, attratto dal cibo, in quel punto così da sacrificare l’animale e non la vita di una persona. Il Diavolo, scoperto il tranello, decise allora di andare a modificare in modo del tutto innaturale le arcate, così da rendere il ponte strano e al tempo stesso difficile da attraversare.

Ci sono però tante leggende legate al posto, una connessa alla nobildonna Lucida Mansi che non voleva invecchiare. Dopo aver provato varie strade, decise di rivolgersi alle alchimie che si trovavano sempre nei villaggi. Mentre camminava sul ponte una sera incontrò un giovane, questi offrì trent’anni di giovinezza in cambio dell’anima. I due, una volta arrivati al punto più alto del ponte, svelarono il mistero: l’uomo si trasformò in Lucifero e la uccise, gettandola dal ponte.

La verità è che questa struttura è architettonicamente molto particolare, arrivate fino in cima e scattate una foto al paesaggio, vi sembrerà di essere sospesi nel vuoto.