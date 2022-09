L’attrice ha scelto l’Italia per le sue vacanze in famiglia. Dov’è andata e l’hotel meraviglioso in cui ha alloggiato

Il fascino della Toscana ha stregato anche Charlize Theron. La splendida attrice ha infatti scelto il mare della Toscana per una vacanza in famiglia. Il Belpaese piace ancora nonostante parecchi vip hollywoodiani abbiano fatto le valigie e venduto casa. Ma per una vacanza di lusso in posti straordinari l’Italia è ancora imbattibile. E così lo ha pensato evidentemente anche la Theron che ha scelto un hotel da sogno.

L’attrice in realtà era già in Italia per girare il film di produzione di Netflix The Old Guard e ha deciso di restarci per concedersi qualche giorno di relax. L’obiettivo era stare lontano da occhi indiscreti, ma le fotocamere dei paparazzi l’hanno ‘beccata’ in vacanza.

Dove è stata in vacanza Charlize Theron in Italia

L’attrice ha scelto per le sue vacanze in Italia la costa Toscana e specificatamente Porto Ercole. Ci troviamo in Maremma, nel promontorio dell’Argentario, uno dei posti più belli d’Italia dove è la natura a farla da padrone. Qui si trova infatti una delle più importanti riserve del WWF con la preziosa laguna dove si fermano migliaia di uccelli migratori. Il mare poi è particolarmente cristallino e la macchia mediterranea veste il tutto di un verde brillante.

L’Hotel scelto da Charlize Theron: lusso sul mare

Ma protagonista di questa zona è anche il lusso! Qui infatti si trovano alberghi bellissimi, qui attraccano yacht e barche a vela di imprenditori e vip. E non è infatti un caso che l’hotel scelto dalla Theron sia lo stesso che anni addietro ospitò nientemeno che Sophia Loren e Jacky Kennedy.

Si tratta dell’Hotel il Pellicano uno dei più glamour e uno dei più attenti a preservare la privacy dei propri ospiti. Si tratta di un hotel affacciato sul mare che dispone di camere a prezzi quasi abbordabili – intorno ai 300-400 euro a notte – e di suite con prezzi che superano i 2mila euro.

Preservare la privacy dei clienti è l’obiettivo, ma non sempre è possibile. I paparazzi hanno individuato Charlize con le sue bimbe – Jackson di 10 anni e August di 7 anni – mentre prendevano il sole sulla terrazza sul mare dell’hotel.

L’attrice ha poi giocato con le bambine in mare, si è divertita pagaiando su una tavola da surf prima di fare ritorno in spiaggia. Insomma una giornata al mare come tante mamme ala ricerca di relax e quiete. E lo splendido hotel Il Pellicano e la meravigliosa costa toscana possono decisamente offrirlo.

Charlize Theron ha dunque scelto l’Italia e la Toscana per la sue vacanze al mare. Sperando che sempre più vip hollywoodiani scelgano o riscelgano il Belpaese per le loro vacanze o per viverci.