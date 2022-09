In regalo 35 mila biglietti per viaggiare gratis in Europa: come richiderli

Viaggiare gratis per tutta Europa. Un sogno possibile: ci sono 35 mila pass per poter prendere tutti i treni senza spendere nulla

Salire su un treno da Milano a Parigi. Poi prenderne un altro per raggiungere Bruxelles. E Berlino, Madrid, Vienna e così via. Il tutto senza spendere nemmeno un euro. Vi sembra impossibile? Beh, non lo è. Già perché l’Unione Europa ha deciso di regalare ben 35 mila pass, ovvero biglietti per tutti i treni, completamente gratuiti.

Un modo per poter andare alla scoperta del Vecchio Continente, conoscerlo e apprezzare la sua cultura. E un’opportunità per poterlo fare gratuitamente. Un’occasione dunque da prendere al volo, ma che è possibile solo per pochi giovani fortunati. Ecco quali sono infatti i requisiti per rientrare in quei 35 mila.

Come avere i pass gratuiti per viaggiare in Europa

Per poter ottenere un pass gratuito concesso dall’Unione Europea all’interno del programma DiscoverEu c’è una condizione fondamentale. Ovvero l’età. Già perché solo i ragazzi e le ragazze di 18 anni potranno tentare di aggiudicarsi il prezioso pass.

Essere nati fra il 1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004 è la condizione imprescindibile per poter accedere al programma. Dopo di che dall’11 ottobre e fino al 25 ottobre bisogna andare sul portale europeo dei giovani e rispondere ad un quiz. Chi ha risposto esattamente alle domande riceverà il pass.

Con il biglietto gratuito si potrà andare in giro per l’Europa per un mese nel periodo compreso fra il 1 marzo 2023 e il 29 febbraio 2024. Inoltre i vincitori riceveranno anche una carta sconto che permetterà di accedere a strutture ricettive, salire sui mezzi pubblici, entrare in musei o mangiare in un ristorante a prezzo scontato.

Per i giovani che decidono di viaggiare in Europa ci sono molti servizi a livello Europeo per facilitare il viaggio e la scoperta. Ma anche il semplice alloggiare in un ostello o in un campeggio se la stagione lo consente di conoscere altri ragazzi e stringere amicizie.

Insomma un interrail alla scoperta dell’Europa completamente gratis per quel che riguarda i treni e fortemente scontato per tutto il resto. Il modo migliore per far crescere giovani europei è quello di conoscere il posto dove si vive, l’Europa.