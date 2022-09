Tutto quello che dovete sapere sulle vacanze di Francesca Ferragni in Sardegna, quanto costa il resort total white? No, non è per tutti. Le curiosità da conoscere.

Francesca Ferragni, sorella della più famosa Chiara Ferragni, ha trascorso le vacanze estive in Sardegna, in un resort da sogno.

Per la sorella della influencer più famosa e chiacchierata d’Italia è stata la prima estate da mamma. Infatti, Francesca Ferragni ha avuto da poco un bambino, Edoardo, nato dalla relazione con il compagno Riccardo Nicoletti che sposerà a settembre.

Con il figlio e il compagno, Ferragni è stata prima in vacanza in montagna, sulle Dolomiti, e poi si è spostata in Sardegna, in un resort per famiglie con tutti i comfort. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla location.

Francesca Ferragni in Sardegna, quanto costa il resort total white?



L’estate non è ancora finita e se state pensando di concedervi una vacanza al mare di fine stagione, magari in un posto dove fa caldo più a lungo e si può andare al mare fino all’inizio dell’autunno, la Sardegna fa sicuramente al caso vostro.

A fine estate, se le giornate sono belle le spiagge sono fantastiche, bellissime e libere, con pochi turisti e i prezzi di soggiorno sono vantaggiosi. Se state pensando di soggiornare nello stesso resort “total white” dove ha trascorso le vacanze Francesca Ferragni, però, le cose sono molto diverse. Anche fuori stagione i prezzi sono proibitivi per i comuni mortali.

Ferragni ha soggiornato nel prestigioso Forte Village, un resort situato sulla costa meridionale della Sardegna, a Santa Margherita di Pula. Si tratta di una grande struttura, quasi una cittadella e tutta all’insegna del lusso e del comfort. Caratteristiche che insieme agli spazi, alla libertà e alla sicurezza che offre la rendono ideale per le famiglie con bambini.

All’interno del Forte Village si trovano cinque hotel a 5 stelle, tre hotel a 4 stelle, diverse ville di lusso con piscina privata, un parco con giardino di 50 ettari, otto piscine, una spiaggia privata di sabbia bianca e mare turchese e perfino una spa antica che risale all’epoca degli antichi romani

Soggiornare qui è un sogno, che ha il suo costo. Naturalmente il prezzo dipende dal tipo di alloggio scelto. Dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, Francesca Ferragni molto probabilmente ha soggiornato in una delle ville private con piscina. Dormire qui costa la bellezza di 2.100 euro a notte.

Se scegliete l’hotel i prezzi scendo a 760 euro a notte. Il prezzo più economico, che tuttavia può salire a seconda delle stelle dell’albergo, della stanza e dei servizi. Non per una vacanza low cost ma sicuramente per una da favola.