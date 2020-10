Intelligente e bella, Francesca Ferragni è una delle due sorelle di Chiara. copriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Francesca Ferragni è una delle due sorelle dell’influencer più famosa del mondo, Chiara Ferragni. La ragazza lavora come dentista affermata presso uno studio, ed è innamorata del proprio lavoro. Al contrario delle due sorelle Chiara e Valentina, Francesca si presenta più riservata. Non segue dunque le orme della primogenita, e si realizza in ambito medico. Zia del piccolo Leone, il figlio di Chiara e Fedez, è in trepidante attesa della nuova nipotina.

Francesca è nata nel 1989 a Cremona, ed è la secondogenita di Marina Di Guardo e Marco Ferragni. I due genitori hanno sempre spiccato in ambito lavorativo. La mamma è infatti un’abile scrittrice di romanzi per la Mondadori, mentre il padre un celebre dentista. La professione di papà Marco ha ispirato Francesca, che ha scelto di seguire il suo stesso cammino, impegnandosi fino all’inverosimile per raggiungere i propri obiettivi.

Tra le tre sorelle, Franesca è senza dubbio la meno famosa. Questo è dovuto al fatto che, nonostante il milione di follower su Instagram, ha preferito puntare sulla propria carriera in ambito odontoiatrico e rinunciare a quella da influencer vera e propria. Di lei non si conosce la data di nascita precisa, e non si hanno molte informazioni di tipo personale.

Nonostante la famiglia agiata e benestante, la secondogenita della famiglia Ferragni ha faticato per affermarsi in ambito lavorativo e raggiungere la propria indipendenza. La ragazza ha compiuto molti sacrifici per ottenere la laurea e poter finalmente iniziare a rimboccarsi le maniche nello studio del padre. Il suo percorso le rende onore, e l’intera famiglia è fiera di tutto quello che è riuscita a fare.

Franceca Ferragni: gossip e curiosità

La famiglia Ferragni è sempre stata molto unita. Francesca coltiva infatti un profondo rapporto d’amore e rispetto per le sorelle, che la sostengono e accompagnano in ogni momento della sua vita. Al suo fianco c’è anche Riccardo Nicoletta, membro di una band Rock, con il quale è fidanzata da circa 10 anni. I due amano molto viaggiare insieme, e condividono la passione per la musica. Francesca si differenzia per lo scarso interesse nei confronti della moda. Adora invece la montagna e la neve.