Vi portiamo in un posto da sogno che non sembra vero: il lago a cuore è in Italia, in Abruzzo. Tutte le informazioni utili di viaggio.

Per i vostri viaggi alla scoperta delle meraviglie naturali d’Italia, vi segnaliamo un luogo stupendo, che vi lascerà a bocca aperta per le sue caratteristiche e il paesaggio che lo circonda.

Stiamo parlando del lago a forma di cuore, unico in Italia. Il Lago di Scanno, in Abruzzo. Questo gioiello naturale si trova in provincia dell’Aquila ed è compreso nel territorio di due comuni, Villalago e Scanno. È un tipico lago montano, circondato dalle vette dei Monti Marsicani e del massiccio del Monte Genzana, sorge nell’alta valle del fiume Sagittario, a 922 metri di altitudine.

Il Lago di Scanno negli anni è diventato una meta di viaggio molto amata. È ideale per tutte le stagioni: in primavera per passeggiate tra boschi verdi e fiori colorati, in estate per prendere il sole e fare bagni nelle sue spiagge che hanno ottenuto la Bandiera Blu, in autunno tra i colori della natura che si tingono di oro e rosso e infine in inverno imbiancato dalla neve. Di seguito tutto quello che bisogna sapere sul Lago di Scanno.

Il posto da sogno che non sembra vero: il lago a cuore è in Italia

Il Lago di Scanno, in Abruzzo, è il lago a forma di cuore circondato da montagne e boschi. Un luogo da sogno e assolutamente romantico, da visitare tutto l’anno, con i colori della natura che cambiano a ogni stagione.

Il lago a forma di cuore si è formato migliaia di anni fa, a seguito di una frana caduta dal Monte Rava, appartenente al gruppo montuoso del Genzana, che ha sbarrato il corso del fiume Tasso.

Le acque del Lago di Scanno vanno dall’azzurro intenso al verde scuro, è dovuto alla presenza di alghe e micro alghe, oltre al riverbero della vegetazione che circonda il suo specchio d’acqua. Lungo le rive crescono alberi e arbusti, mentre più in alto sulle montagne si trovano i boschi. Il lago è ricco di fauna ittica e avicola, quest’ultima composta soprattutto da germani reali, anatre selvatiche, aironi, svassi e gallinelle d’acqua, ma anche falchi e aquile. Mentre nel cuore della montagna abitano volpi rosse, lupi e orsi marsicani.

Cosa fare e cosa vedere

Queste caratteristiche fanno del Lago di Scanno un luogo ideale per il birdwatching e molto popolare per il turismo ambientale. L’intera superficie del lago è circondata da un sentiero percorribile a piedi, ideale per una passeggiata romantica. Vistate anche le vicine Gole del Sagittario.

Naturalmente, è da non perdere, poi, il borgo di Scanno, caratteristico centro abitato situato a poco più di 3 km.

Per altre informazioni: abruzzoturismo.it/it/lago-di-scanno-aq

