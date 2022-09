Ecco cosa succede quando usi i bastoncini da trekking nelle tue passeggiate in montagna

Camminare all’aria aperta fa bene, ma può farvi sentire ancora meglio soprattutto se utilizzate i bastoncini da trekking!

L’autunno è un mese molto interessante per chi si è stufato del mare, delle spiagge e vuole tornare a vivere un pochino di più le montagne, i boschi e la natura. Fare trekking del resto è un’attività molto piacevole, rilassante e che fa bene allo spirito.

Per farlo al meglio però servono alcune accortezze, come l’utilizzo dei bastoncini da trekking, proprio per cercare di rendere la passeggiata non solo entusiasmante a livello emotivo, ma anche benefica per il nostro corpo.

Perché si usano i bastoncini da trekking?

Durante le escursioni avrete visto tutti alcuni escursionisti utilizzare questi bastoncini per camminare. E probabilmente vi sarete anche chiesti a che cosa servono! In passato si utilizzavano semplicemente dei bastoni di legno che sostenevano appunto la camminata, oggi ci sono questi bastoncini da trekking, ma la funzione è pressoché la stessa. Evitare di sforzare in maniera eccessiva le gambe e la schiena durante una passeggiata è importante, per questo motivo viene consigliato l’utilizzo dei bastoncini da trekking!

Tutti i vantaggi di utilizzare gli stick

Ma allora scopriamo insieme perché dovremmo utilizzarli!

In alcuni luoghi più scoscesi o dove è necessario fare dei salti per guadare dei ruscelli, avere un bastoncino che aiuti nel passaggio è sempre molto utile.

Servono a scaricare parte del peso che portiamo sulla schiena e sulle gambe, migliorando quindi il comfort della camminata.

Aiutano anche a far funzionare meglio la parte superiore del corpo che durante il trekking di solito viene lasciato un po' in disparte.

Li comprerete anche voi?

Chiaramente i bastoncini da trekking aiutano, ma bisogna cercare di utilizzarli al megli. Partendo dal regolarli nella maniera corretta a seconda della lunghezza del nostro braccio, senza dimenticare che durante i temporali è sempre meglio mettere da parte i bastoncini ed evitare di utilizzarli.