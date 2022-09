Le ultime notizie sugli alberghi in Italia: il gruppo Marriott apre un nuovo hotel a Milano. Tutte le informazioni utili da conoscere.



Crescono gli alberghi di lusso in Italia, in particolare nelle grandi città come Roma e Milano. Le ultime notizie riguardano il gruppo Marriott che proprio nella zona di Milano ha aperto da poco un nuovo hotel.

Il nuovo albergo targato Marriott si chiama Ac Hotel Milano Sesto e si trova nel comune di Sesto San Giovanni, appena fuori il capoluogo lombardo e ben collegato con i mezzi pubblici al suo centro.

Il nuovo hotel del gruppo Marriott si trova in una struttura moderna che fino a poco tempo fa ospitava l’hotel NC Concordia. Cambio di proprietà e di stile, dunque. Di seguito, tutto quello che bisogna sapere.

Vi ricordiamo anche che tra pochi anni avremo anche il primo hotel nello spazio, all’interno di una stazione spaziale orbitante intorno alla terra.

Il gruppo Marriott apre un nuovo hotel a Milano

A Sesto San Giovanni, comune satellite di Milano, adiacente alla città, è stato aperto da poco il nuovo Ac Hotel Milano Sesto, del gruppo Marriott.

L’hotel di lusso dispone di 155 camere, ognuna con cassaforte, minibar, asciugacapelli, vasca e doccia, wifi gratuito e accesso gratuito al centro fitness. Inoltre, le stanze Deluxe, Junior Suite e Suite offrono accappatoio, pantofole e piano superiore in base alla disponibilità.

L’hotel è moderno ed elegante, offre ambienti confortevoli e funzionali, con arredi contemporanei, realizzati con materiali naturali, come legno e pietra, e dai colori neutri. Gli spazi sono aperti e flessibili.

L’Ac Hotel Milano Sesto è una struttura ideale sia per viaggi di affari che di piacere, grazie soprattutto alla sua vicinanza alla città di Milano. Si trova a circa 6 km dalla Stazione Centrale di Milano. Soprattutto, è vicino alla stazione della metropolitana Sesto Marelli, dove la linea 1 (rossa) della metropolitana arriva direttamente in centro, in piazza Duomo, in meno di mezz’ora.

All’interno dell’hotel di Sesto, i clienti hanno a disposizione il Lobby Bar, per cocktail e piccoli piatti, mene il Ristorante propone cucina italiane e internazionale. Le sale riunioni offrono spazi ampi e flessibili, con luce naturale e senza colonne. Infine, è disponibile un parcheggio privato per gli ospiti.

Per ulteriori informazioni: www.marriott.com/hotels/travel/milos-ac-hotel-milan-sesto