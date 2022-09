L’evento da non perdere a Roma: le visite notturne alle Terme di Caracalla. Torna l’appuntamento di cultura e bellezza nella Capitale. Tutte le informazioni.

La città di Roma offre sempre ai suoi residenti e ai turisti eventi, mostre, spettacoli, festival e rassegne culturali di altissimo livello e grande interesse. Dalle grandi mostre internazionali alle esposizioni e visite guidate alle meraviglie della Città Eterna. L’iniziativa che vi segnaliamo rientra in quest’ultimo caso.

Alle splendide Terme di Caracalla stanno per tornare, come ogni settembre da qualche anno, le visite guidate notturne. Un evento per tutti, da non perdere.

Le serate in programma quest’anno sono cinque, dal 9 al 29 settembre. Di seguito, tutto quello che bisogna sapere.

Vi ricordiamo anche che al Foro di Augusto e al Foro di Cesare, sono in corso fino al 2 ottobre i Viaggi nell’antica Roma, gli spettacoli multimediali con la voce di Piero Angela.

Terme di Caracalla: tornano le visite notturne

Visitare le Terme di Caracalla di notte, al chiaro di luna e sotto le stelle. Tornano anche quest’anno le visite guidate notturne nell’imponente complesso archeologico monumentale, il cui nome in latino è Thermae Antoninianae.

L’iniziativa propone un percorso che parte dall’antica Roma e arriva fino all’arte contemporanea. Le visite guidate si terranno in cinque serate dal 9 al 29 settembre.

Con l’accompagnamento di guide esperte, il pubblico potrà visitare i sotterranei e il Mitreo, per poi passare alla mostra di arte contemporanea “Idee di Pietra” di Giuseppe Penone, che popone quattro opere monumentali allestite nella grande Natatio delle Terme. Le visite includono anche la “Mela Reintegrata” di Michelangelo Pistoletto.

I visitatori potranno anche visitare la domus di età adrianea, aperta al pubblico da fine giugno. La domus è un magnifico ambiente affrescato, dove sono visibili due decorazioni sovrapposte: una riproduce prospettive architettoniche con figure umane, statue, felini rampanti e l’altra, posteriore di una cinquantina di anni, figure di divinità del pantheon greco-romano ed egizio.

Le visite guidate notturne alle Terme di caracalla si terranno nelle serate del 9, 15, 18, 22 e 29 settembre, dalle 20.00 alle 23.00, con 6 turni di visita.

Le aperture serali del complesso archeologico sono organizzate dalla Soprintendenza Speciale di Roma. Mentre le visite guidate sono gestite da CoopCulture.

Per ulteriori informazioni su aperture, modalità di visita, prenotazione e prezzi: www.coopculture.it/it/prodotti/caracalla-night