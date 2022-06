Eventi da non perdere nella Capitale: tornano i Viaggi nell’antica Roma, gli spettacoli con la voce di Piero Angela. Tutte le informazioni.

Anche per questa estate tornano nella Capitale i Viaggi nell’antica Roma, gli spettacoli multimediali serali con la voce di Piero Angela.

Un appuntamento imperdibile per tutti, romani, turisti italiani e stranieri poiché lo spettacolo, con auricolari, è disponibile in differenti lingue. Per conoscere la storia di Roma antica, con un racconto avvincente dei fasti imperiali.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’evento dell’estate.

Tornano i Viaggi nell’antica Roma, con la voce di Piero Angela

Gli spettacoli multimediali Viaggi nell’antica Roma propongono due eventi serali distinti, uno al Foro di Augusto e uno al Foro di Cesare, con più repliche ogni giorno. Si tratta del progetto, di grande successo, lanciato alcuni anni fa a cura di Piero Angela e Paco Lanciano.

La voce narrante di Piero Angela accompagnerà i visitatori alla scoperta del Foro di Augusto e del Foro di Cesare, con filmati e ricostruzioni multimediali che mostreranno i luoghi come erano all’epoca dei due imperatori e con un racconto sulle figure di Augusto e Cesare.

Gli spettacoli inizieranno il 10 giugno e si terranno tutte le sere fino al 2 ottobre. Salvo imprevisti, dovuti alle condizioni meteo o ad inconvenienti tecnici. Eventuali cancellazioni saranno comunicate tempestivamente a coloro che hanno acquistato il biglietto.

Modalità di visita

Lo spettacolo multimediale al Foro di Augusto prevede 3 repliche a sera, della durata di 40 minuti ciascuna. Con i seguenti orari: 10 giugno – 31 luglio ore 21.15; 22.15; 23.15; 1 – 31 agosto ore 21.00; 22.00; 23.00; 1 settembre – 2 ottobre ore 20.15; 21.15; 22.15.

Mentre al Foro di Cesare sono previsti ingressi ogni 20 minuti, per un percorso itinerante in quattro tappe della durata di 50 minuti. Orari di accesso: 10 giugno – 31 luglio dalle 21.00 alle 23.00; 1 – 31 agosto: dalle 20.40 alle 23.00, 1 settembre – 2 ottobre: dalle 20.00 alle 22.20.

Entrambi gli spettacoli sono fruibili in audio-cuffia con ascolto in 8 lingue: italiano, inglese, francese, russo, spagnolo, tedesco, cinese e giapponese.

Il biglietto intero per ciascuno spettacolo costa 15 euro, quello combinato per entrambi 25 euro. Mentre la prenotazione è di 1 euro a spettacolo (anche per il biglietto combinato). Sono previste riduzioni per determinate categorie di soggetti. Ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per le persone con disabilità e un accompagnatore.

Per ulteriori informazioni: www.viaggioneifori.it