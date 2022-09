By

Attenzione allo sciopero dei treni di venerdì 9 settembre: 8 ore di stop in tutta Itali. Le informazioni utili.

Con l’inizio di settembre, la ripresa delle attività economiche e la riapertura delle scuole, tornano anche gli scioperi dei trasporti.

Vi abbiamo già segnalato gli scioperi annunciati per questo mese, in particolare il grande sciopero dei trasporti del 12 settembre. Un’altra astensione dal lavoro, tuttavia, lo precederà venerdì 9 settembre e riguarderà in particolare il trasporto ferroviario.

Lo sciopero durerà 8 ore ed è stato indetto per protestare contro le aggressioni al personale delle ferrovie. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Sciopero dei treni venerdì 9 settembre, tutte le informazioni

Dopo la pausa estiva, con la franchigia per i viaggi delle vacanze, ricominciano, insieme alle attività produttive e alle scuole, anche gli scioperi dei trasporti pubblici. Le prime date sono già uscite.

Il primo sciopero importante è previsto per il prossimo venerdì 9 settembre, sarà uno sciopero nazionale di 8 ore e riguarderà il personale delle ferrovie. L’astensione dal lavoro è stata indetta dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa “per gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori”. Come si legge nelle motivazioni riportate da Ansa.

Dunque non una protesta per motivi contrattuali ma contro le aggressione a cui il personale delle ferrovie è quotidianamente esposto.

Si asterranno dal lavoro i macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord, Trenitalia Tper. Lo sciopero durerà dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Come sempre avviene in caso di scioperi dei trasporti, saranno garantite le fasce del mattino presto e del tardo pomeriggio sera.

I sindacati lamentano che “a tutt’oggi, preso atto dell’ennesima aggressione al personale in servizio sui treni non si è apprezzato alcun intervento da parte dei datori di lavoro (aumento delle risorse a supporto del personale di front line) e neanche una maggiore incisività da parte del legislatore rispetto alle proposte fatte dalle parti sociali (daspo trasporti, revisione della normativa in essere)”.

Sciopero ferrovieri

Che ne pensate di questo sciopero? Condividete le motivazioni? Utilizzerete l’automobile al posto del treno il 9 settembre?

Sappiate che anche i lavoratori di altri mezzi pubblici locali potranno scioperare quel giorno.