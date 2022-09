By

Partenze di settembre a rischio scioperi. Ecco le date a rischio per chi viaggia nei primi giorni del mese.

Con l’inizio di settembre arrivano anche delle brutte notizie per il settore trasporti. Si parla di scioperi che, dopo la pausa iniziata il 27 luglio, tornano a farsi sentire.

Il CUB e altri sindacati hanno infatti indetto uno sciopero dei trasporti aerei il 12 settembre 2022. Vediamo allora insieme cosa comporta e cosa succederà.

Lo sciopero del trasporto e del personale aereo

Le agitazioni nel mondo dei trasporti non sono finite a luglio. Diciamo che c’è stata una pausa, atta soprattutto a permettere ai viaggiatori di poter partire per le vacanze estive senza troppi problemi. In realtà, alcuni disagi nel comparto aereo, soprattutto con alcune compagnie low cost, ci sono stati, ma sembra che il bello arrivi ora.

Data dello sciopero

Il 12 settembre 2022 è infatti previsto uno sciopero dei trasporti aerei che interesserà tutti i lavoratori del comparto aereo e aeroportuale. Braccia incrociate per 24 ore insomma per tutti coloro che aderiscono alle sigle sindacali che hanno indetto lo sciopero. Ad aderire anche i lavoratori delle imprese di servizi di holding che seguono FLAI e il personale della società MLE-BCUBE presso l’aeroporto Milano Linate, in questo caso di 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00.

Perché è stata indetta questa mobilitazione?

Ma quali sono i motivi alla base di questa mobilitazione? Sembra che il punto cruciale sia legato alla carenza di personale. Come avevamo già visto in passato durante la pandemia c’erano stati notevoli tagli e ora che invece i viaggi e i voli hanno ripreso a funzionare a pieno regime la situazione si fa complicata.

Ma non è l’unico

Oltre a questo sciopero dei trasporti del 12 settembre, non possiamo dimenticare che anche scuola, sanità e pubblica amministrazione hanno indetto una giornata di stop prevista per il 9 settembre. Mobilitazione che, sicuramente, coinvolgerà anche il trasporto pubblico e quelle ferroviario.