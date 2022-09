Le turbolenze aeree nei prossimi anni peggioreranno e chi ha paura di volare deve letteralmente tenersi forte.

Se avete paura di volare vi avvisiamo: quest’ultima news che arriva dalla CNN non è per niente rassicurante. Secondo recenti studi, le turbolenze aeree potrebbero peggiorare tantissimo nei prossimi mesi e anni.

Tutti noi, su almeno un volo, abbiamo provato l’esperienza delle turbolenze. Un conto però è un “sobbalzo” leggero. Altro discorso invece se questi tremori aumentano di velocità e di intensità. E sembra proprio che, in futuro, le turbolenze diventeranno sempre più forti.

Le turbolenze in aereo sono destinate a peggiorare

Giusto per rassicurare i più spaventati, secondo la Federal Aviation Administration, gli incidenti non mortali che accadono in aereo sono quasi tutti causati proprio dalle turbolenze. Paul Williams, professore di scienze dell’atmosfera presso l’Università di Reading nel Regno Unito, spiega che esiste una scala per capire quanto una turbolenza sia forte rispetto alle altre e, la più estrema, è quella che provoca anche danni e lesioni ai passeggeri.

A oggi gli aerei che in un anno vanno incontro a turbolenze gravi negli Stati Uniti sono circa 5000. Ma la cifra è destinata ad aumentare notevolmente a causa del cambiamento climatico che, dal 2013 ad oggi, ha cambiato e non poco la situazione. Sempre secondo il professor Williams, a fronte di alcuni esperimenti e simulazioni, le turbolenze potrebbero addirittura triplicare nei prossimi dieci anni.

Le turbolenze dell’aria limpida

Ciò che però turba maggiormente gli scienziati sono le cosiddette “Turbolenze dell’aria limpida” che si creano quindi all’improvviso e sono difficili da evitare proprio perché non si riescono a vedere per tempo. Una tipologia di fenomeno che sembra aumenterà notevolmente soprattutto tra il 2050 e il 2080. Allo stesso modo anche la durata delle turbolenze potrebbe arrivare fino a 20 minuti o mezz’ora e l’invito ad allacciare le cinture potrebbe comparire molto più spesso di quanto accade oggi. E bisognerà rispettare la norma, altrimenti il rischio di farsi male si eleverà moltissimo

Volare è ancora sicuro?

Dobbiamo preoccuparci? Non obbligatoriamente. Gli scienziati sostengono infatti che questo intensificarsi delle turbolenze non sarà per forza sinonimo di voli meno sicuri, anzi. Gli aerei, già oggi, sono in grado di sopportare turbolenze anche molto forti. Bisognerà invece trovare nuove norme e nuove misure di sicurezza per gli assistenti di volo. Soprattutto in vista delle turbolenze a cielo limpido.