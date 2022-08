Quali sono le temperature di settembre 2022 in Italia?

By

Quali sono le temperature previste per settembre 2022 in Italia? Finalmente ci sarà un po’ di fresco oppure no?

Abbiamo vissuto una delle estati più calde in assoluto nell’ultimo periodo storico. Abbiamo trascorso calde notti di luglio e agosto senza trovare pace se non dove era stata installata l’aria condizionata e ora, anche gli amanti del caldo, bramano un po’ di fresco.

Quando si abbasseranno le temperature? È questa la domanda che si stanno ponendo tutti e le speranze riposte in un calo termico a settembre sono elevatissime. Vediamo allora insieme cosa succederà con l’arrivo dell’autunno meteorologico.

Quando arriva il fresco? Le temperature di settembre 2022

Gli esperti di 3bMeteo spiegano che il mese di agosto terminerà con temperature, finalmente, in linea con le medie nazionali. Tuttavia, dopo tutto il caldo che abbiamo patito, per molti di noi non è sufficiente. Al sud infatti alcune aree vedranno la colonnina di mercurio ancora piuttosto alta, ma bisogna avere pazienza.

Da martedì inizierà infatti un calo termico a partire dalle regioni del nord ovest per via di una perturbazione che trascinerà con sé anche temporali e nuvoloni. Mercoledì le temperature scenderanno anche al Centro e al Sud, ma rimangono ancora alti i valori sulle isole e sulla Puglia dove si supereranno, seppur di poco, le medie stagionali. Il grosso del cambiamento delle temperature si avrà a partire da settembre, giovedì 1, infatti inizia l’autunno meteorologico e fortunatamente le temperature iniziano un po’ a scendere ovunque, isole comprese.



Bisogna avere pazienza

La situazione delle temperature in Italia dal 2 settembre per ora sembra che rimarrà così, stazionaria e lievemente più fresca soprattutto la notte. La speranza quindi è che a settembre le condizioni meteorologiche tornino nelle medie stagionali e che, finalmente, arrivino anche delle piogge per sopperire alla grave situazione di siccità che stiamo vivendo.