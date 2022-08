Torna La Mia Generazione Festival 2022: il meglio della musica italiana ad Ancona, nel secondo weekend di settembre. Tutte le informazioni utili.

Torna ad Ancona per la quinta edizione il festival musicale La Mia Generazione, con i più importanti artisti della scena indie e d’autore italiana.

Direttore artistico del festival è Mauro Ermanno Giovanardi, già frontman del gruppo La Crus. Tra gli ospiti dell’edizione 2022 si segnalano: Casinò Royale, The Zen Circus e Cristina Donà.

La Mia Generazione si terrà alla Mole Vanvitelliana, al porto di Ancona, da giovedì 8 settembre a domenica 11 settembre. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Sempre ad Ancona, segnaliamo anche il Festival Adriatico Mediterraneo.

La Mia Generazione Festival 2022: il meglio della musica italiana

Il festival musicale La Mia Generazione, ideato e diretto da Mauro Ermanno Giovanardi nel 2018, è molto di più di un semplice revival di quella stagione straordinaria che è stata la musica indie italiana degli anni ’90.

Tra concerti, sonorizzazioni, dj set, incontri e mostre, il festival ha creato subito un legame speciale con la città e con il pubblico, proponendo quelle canzoni con cui sono cresciuti tanti giovani degli anni ’90 e creando allo stesso tempo un ponte con i nuovi artisti eredi di quella generazione. Un confronto e un passaggio di testimone per tenere vivo il fuoco dell’arte e della musica di qualità.

Il festival quest’anno propone due grandi headliner come Casinò Royale e The Zen Circus, insieme a due importanti artisti della musica italiana come Cristina Donà e Alessandro Fiori. I musicisti si alterneranno sul palco con alcuni dei maggiori talenti delle nuove generazioni come Hu, Whitemary, Leda, Emma Nolde e Nudha.

All’interno della Mole di Ancona è in corso anche la grande mostra antologica di Guido Harari, “Remain in Light“, aperta fino al 9 ottobre prossimo.

Il programma di La Mia Generazione 2022

Ecco il programma in dettaglio di La Mia Generazione Festival.

Giovedì 8 settembre : alla Corte Mole, ore 21.00 Cristina Donà – Live Set, con interventi del critico musicale Michele Monina ; ore 22.00 Decamerock – spettacolo di teatro canzone di e con Massimo Cotto , Chiara Buratti , Francesco Santalucia e l’inconfondibile voce di Mauro Ermanno Giovanardi .

: alla Corte Mole, ore 21.00 – Live Set, con interventi del critico musicale ; ore 22.00 – spettacolo di teatro canzone di e con , , e l’inconfondibile voce di Mauro . Venerdì 9 settembre : ore 19.15, alla Sala Vanvitelli – Mostra Harari, Michele Monina in “Anatomia del corpo femminile” con Hu, Whitemary, Emma Nolde e Marta Del Grandi; ore 21.00 alla Corte Mole, live di Whitemary , Emma Nolde , Hu , Casinò Royale feat. Marta Del Grandi + Venaus Quintet , presenta Massimo Cotto; ore 00.30 al Lazzabaretto, Dj Set a cura di Carlo Chicco .

: ore 19.15, alla Sala Vanvitelli – Mostra Harari, con Hu, Whitemary, Emma Nolde e Marta Del Grandi; ore 21.00 alla Corte Mole, live di , , , feat. , presenta Massimo Cotto; ore 00.30 al Lazzabaretto, a cura di . Sabato 10 settembre : ore 19.15, Sala Vanvitelli – Mostra Harari, Michele Monina in “Talk con gli Zen Circus” ; ore 21.00, Corte Mole, live di Nudha , Leda , Alessandro Fiori , The Zen Circus , presenta Massimo Cotto; ore 00.30 Dj Set a cura di Arci .

: ore 19.15, Sala Vanvitelli – Mostra Harari, ; ore 21.00, Corte Mole, live di , , , , presenta Massimo Cotto; ore 00.30 a cura di . Domenica 11 settembre: ore 18.00, Sala Vanvitelli – Mostra Harari, “Wall of Words in a Wall of Sound”, Giulia Cavaliere incontra Guido Harari, con la partecipazione di Mauro Ermanno Giovanardi, Michele Monina e gli artisti che hanno partecipato al festival per questo lounge di chiusura, con un ospite a sorpresa.

Per ulteriori informazioni: lamiagenerazionefestival.it

Il festival è realizzato con la collaborazione di G-RO srls, Comune di Ancona e Arci.