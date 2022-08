By

Inizia la stagione delle crociere di lusso in Antartide: al via le vendite dei viaggi per la nave Silver Endeavour. Tutte le informazioni utili.

Un viaggio all’insegna dell’avventura ma anche del lusso nelle terre più remote al mondo. Sono le crociere in Antartide con la nave Silver Endeavour di Silversea Cruises.

Nei giorni scorsi sono state aperte le vendite per le crociere a bordo della nuova nave Silver Endeavour. Un viaggio spedizione in luoghi lontanissimi e pieni di fascino ma con tutte le comodità dell’extra-lusso.

Il viaggio comprende crociere con volo, per raggiungere i luoghi di partenza delle crociere. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche che la compagnia Royal Caribbean ha inaugurato questa estate i viaggi della Wonder of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo.

Crociere in Antartide: le vendite dei viaggi per la nave Silver Endeavour

Sognate un viaggio alla scoperta dei ghiacci dell’Antartide e delle isole che circondano questo straordinario continente? Magari con una nave da spedizione che vi porti dentro i fiordi e i canali più suggestivi, quasi sfiorando le montagne di ghiaccio e neve?

Magari sognate anche un viaggio che insieme all’avventura vi offra anche tutte le comodità. Allora le crociere della nuova nave Silver Endeavour fanno al caso vostro. La nave appartiene alla compagnia dei viaggi in crociera di lusso Silversea Cruises e offrirà un’esperienza davvero unica.

Sarà una crociera di ultra lusso, non alla portata di tutti ma che merita comunque di essere anche soltanto sognata. Per alcuni sarà il viaggio della vita.

La stagione inaugurale delle crociere in Antartide a bordo della Silver Endeavour partirà il 21 novembre 2022 e offrirà 12 viaggi della durata variabile da cinque a venti giorni. Come riporta TTG Italia.

Il programma include crociere con volo in Antartide, con una spedizione nel profondo Sud e un nuovo viaggio di dieci giorni nella Penisola Antartica.

La nave Silver Endeavour offrirà per la prima volta dieci crociere con volo (fly&cruise) a bordo di un jet privato con il servizio Antarctica Bridge, incluso il suo viaggio inaugurale del 21 novembre. Il volo permetterà ai passeggeri di saltare il Canale di Drake e raggiungere direttamente l’Isola di Re Giorgio, dove imbarcarsi sulla nave da crociera.

Altri viaggi, invece, prevedono la crociera in nave da Puerto Williams, nell’estremo Cile meridionale, con partenza il 12 febbraio 2023. La nave Silver Endeavour toccherà le Isole Shetlands Meridionali, lo Stretto Antartico (Antarctic Sound) e la Penisola Antartica, prima di tentare di attraversare il 69° parallelo Sud, per la prima spedizione di 20 giorni nel profondo Sud di una nave di Silversea Cruises.

La stagione inaugurale delle crociere in Antartide si concluderà con il viaggio di dieci giorni in nave nella Penisola Antartica, sempre con partenza da Puerto Williams, il 4 marzo 2023.

A bordo della nave Endeavour i passeggeri riceveranno un trattamento esclusivo, con un rapporto equipaggio-ospite di uno a uno. Mentre sono offerte sette categorie di suite: la Owner’s Suite, la Grande Suite, la Suite Silver, poi le Suite Veranda Premium, Deluxe, Superior e Classic.