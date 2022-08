La novità da conoscere per la mobilità sostenibile e low cost nel turismo di prossimità: viaggia in treno+bici in Lombardia con l’iniziativa Train&Bike di Trenord. Tutte le informazioni utili.

Non solo Trenitalia, anche Trenord promuove la mobilità sostenibile nel turismo, promuovendo le occasioni di viaggio in treno+bici. In questo caso per spostarsi in Lombardia. Una opportunità di cui approfittare, specialmente con la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

La nuova iniziativa di Trenord vuole favorire il turismo di prossimità con spostamenti sostenibili, in treno+bici, all’interno della Lombarda. Un modo per scoprire o riscoprire la regione secondo una filosofia “slow“, che favorisce il contatto diretto con il territorio e il paesaggio insieme ad occasioni di risparmio.

Con la fine dell’estate, al rientro delle vacanze, e l’avvicinarsi dell’autunno è piacevole spostarsi in bicicletta in mezzo alla natura e per vistare borghi storici e città d’arte. Questo è ancora più facile e conveniente grazie a Train&Bike di Trenord. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Per l’estate, vi ricordiamo il biglietto unico treno + nave per raggiungere Ischia, Positano e Amalfi, di Trenitalia e Alilauro.

Viaggia in treno+bici in Lombardia con l’iniziativa Train&Bike

Alla scoperta delle bellezze naturali e storico-artistiche della Lombardia viaggiando in treno e in bicicletta. Si tratta della imperdibile iniziativa Train&Bike di Trenord per esplorare la regione spostandosi in modo sostenibile, soprattutto risparmiando.

La formula di viaggio treno+bici è inserita nel programma “Gite in treno” di Trenord, che promuove il turismo di prossimità, rispettoso dell’ambiente, nella regione con tante proposte e pacchetti di viaggio: bike trekking, visite ai laghi lombardi, con viaggio in battello incluso, viaggi in treno verso le città d’arte.

Grazie all’iniziativa Train&Bike è possibile usufruire di sconti dedicati per il noleggio di biciclette ed e-Bike presso punti convenzionati in alcune delle più belle località turistiche lombarde. Come riporta TTG Italia.

Tra gli itinerari proposti si segnalano i sentieri della Valchiavenna, le sponde dei laghi d’Iseo e Garda; i paesaggi fluviali del Parco Adda Sud, i centri città e le bellezze situate nelle vicinanze di Bergamo, Varese e Mantova.

Per poter utilizzare gli sconti e le agevolazioni è sufficiente presentare il biglietto del treno, convalidato in giornata, nei negozi convenzionati. Per tutte le iniziative, è necessario prenotare la bicicletta almeno 48 ore prima del viaggio.

L’elenco dei negozi convenzionati e tutte le altre informazioni sono disponibili nella sezione “Bike & Trekking” della app o del sito web di Trenord: www.trenord.it/giteintreno/biketrekking