Gli ultimi aggiornamenti sulle previsioni meteo del weekend del 19-21 agosto: ecco che tempo farà in Italia. Tutte le informazioni utili.

Si apre un nuovo weekend di agosto, il penultimo che segue quello di Ferragosto e per molti l’ultimo di vacanza. Scopriamo dunque che tempo farà in Italia in questi giorni.

Dopo la variabilità del lungo weekend di Ferragosto e le piogge, anche molto violente degli utlimi giorni, il tempo all’inizio del nuovo weekend del 19-21 agosto sarà ancora variabile, poi si stabilizzerà con la rimonta dell’anticiclone.

Nel frattempo, sull’Italia è tornato anche il gran caldo africano, accompagnato dai violenti temporali che hanno causato gravi danni in Toscana, purtroppo anche con vittime, e a Venezia. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dal meteo del weekend del 19-21 agosto.

Meteo weekend 19-21 agosto: che tempo farà in Italia

La giornata di venerdì 19 agosto si è aperta con tempo ancora instabile al Centro-Nord, in particolare al Nord Est. Le zone più colpite da rovesci e temporali sono il Triveneto e l’Emilia Romagna. Mentre migliora al Nord Ovest, con esaurimento delle precipitazioni e l’apertura di schiarite. Le piogge sono previste anche nelle regioni del Centro Sud peninsulare, tra basso Lazio, Abruzzo, Campania e Basilicata, in estensione a Puglia, Calabria e Sicilia nordorientale. I fenomeni si esauriranno quasi ovunque in serata, con qualche eccezione al Centro Nord. Le temperature sono lievemente in calo.

Nei giorni di sabato e domenica, il tempo migliorerà su tutta Italia per effetto del ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, insieme a quello africano. Come segnala 3bmeteo. Il tempo, tuttavia, non sarà stabile ovunque. Una perturbazione proveniente dal Nord Europa porterà qualche disturbo, non tanto piogge quanto vento forte.

Previsioni meteo in dettaglio

Per sabato 20 agosto, la giornata inizierà con tempo ancora variabile al Sud Italia. Qualche pioggia e rovescio potrebbe interessare anche il medio Adriatico. Sul resto d’Italia, invece, il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, eccetto qualche annuvolamento al Nord, in particolare sulle Alpi, dove potrebbero manifestarsi piogge locali. Le temperature saranno sulle medie stagionali e le massime non supereranno i 30 gradi, salvo qualche eccezione. I venti soffieranno tesi da Nord Ovest. I mari saranno mossi o localmente mossi.

Nella giornata di domenica 21 agosto, il tempo sarà prevalentemente stabile in quasi tutta Italia, salvo ancora qualche instabilità al Sud nelle ore centrali, insieme a qualche pioggia o temporale sugli Appennini centro settentrionali, con possibili sconfinamenti sulle regioni tirreniche. Le temperature si manterranno stabili. I venti soffieranno ancora tesi da Nord Ovest. Mentre i mari saranno ancora mossi.