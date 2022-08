Proposte imperdibili di viaggi in crociera: le ultime offerte da prendere al volo. Tutte le informazioni utili.

Per fine estate ma anche per l’inizio del prossimo autunno sono disponibili numerose offerte di viaggi in crociera da prenotare ora. Tante occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Le regole sanitarie anti-Covid sono state allentate sulle navi di diverse compagnie di navigazione, con l’aggiornamento dei protocolli Covid. Molte compagnie non richiedono più il tampone negativo prima dell’imbarco, mentre altre hanno cominciato ad ammettere anche passeggeri non vaccinati.

Con la semplificazione delle regole sanitarie diventa più agevole programmare un viaggio in crociera, conviene dunque approfittare delle ultime offerte. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo, vi ricordiamo che questa estate la compagnia Royal Caribbean ha inaugurato i viaggi della Wonder of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo.

Viaggi in crociera: le ultime offerte da prendere al volo

Vi segnaliamo le ultime imperdibili offerte di viaggi in crociera, per partire subito oppure a fine estate o in autunno. Occasioni da prendere subito per un viaggio emozionante ma economico.

Le offerte sono dal portale Crociere.com. Ecco dove andare e quali viaggi prenotare.

Italia, Francia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Splendida

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Civitavecchia

Data di partenza: 28 agosto 2022

Percorso: Civitavecchia Roma – Genova – Marsiglia – Siracusa – Taranto – Civitavecchia Roma

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard interna 649 euro, Cabina esterna 789 euro, Cabina esterna con balcone 879 euro, Suite 1.219 euro. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni, mini club bambini gratis.

Italia, Francia

Compagnia: Costa Crociere

Nave: Costa Firenze

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Genova

Data di partenza: 22 settembre 2022

Percorso: Genova – Marsiglia – Barcellona – Cagliari – Palermo – Civitavecchia Roma – Genova

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard interna 479 euro, Cabina esterna 629 euro, Cabina esterna con balcone 699 euro, Suite 2.499 euro. Offerta: bambini gratis fino a 17 anni, mini club bambini gratis.

Venezia, Brindisi, Mykonos, Pireo, Spalato, Venezia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Armonia

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Venezia

Data di partenza: 25 settembre 2022

Percorso: Venezia – Brindisi – Mykonos – Pireo Atene – Spalato – Venezia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard interna 549 euro, Cabina esterna 609 euro, Cabina esterna con balcone 889 euro. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni, mini club bambini gratis.

Italia, Isole Baleari, Spagna, Francia

Compagnia: Costa Crociere

Nave: Costa Toscana

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Savona

Data di partenza: 9 ottobre 2022

Percorso: Savona – Civitavecchia Roma – Napoli – Ibiza – Valencia – Marsiglia – Savona

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard interna 585 euro, Cabina esterna 719 euro, Cabina esterna con balcone 789 euro, Suite 2.339 euro. Offerta: bambini gratis fino a 17 anni, mini club bambini gratis.

Italia, Montenegro, Grecia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Sinfonia

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Venezia

Data di partenza: 22 ottobre 2022

Percorso: Venezia – Kotor – Mykonos – Santorini – Bari – Venezia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina standard interna 449 euro, Cabina esterna 569 euro, Suite 1.299 euro. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni, mini club bambini gratis.