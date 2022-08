By

Le ultime notizie sui voli a lungo raggio: Korean Air torna operativa in Europa: al via il volo Roma – Seoul. Tutto quello che bisogna sapere.

Continua la crescita del trasporto aereo civile a lungo raggio, in piena ripresa dopo oltre due anni di pandemia, blocchi e stop&go, e nonostante il caro biglietti.

Nei mesi scorsi avevamo segnalato il ritorno dei voli di Korean Air in Italia, a partire dal volo diretto da Milano a Seoul, decollato lo scorso 1° luglio.

Ora è la volta di quello da Roma Fiumicino, sempre per Seoul, in programma il prossimo 1° settembre. La compagnia aerea coreana è tornata a viaggiare in tutta Europa. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il prossimo novembre arriverà a Milano Malpensa la compagnia aerea greca Sky Express, con un volo diretto per Atene.

Korean Air torna operativa in Europa: al via il volo Roma – Seoul

Dopo più di due anni di sospensione delle operazioni a causa della pandemia, la compagnia aerea Korean Air è tornata a volare in Europa lo scorso luglio. I primi voli sono stati quelli con Milano e Vienna, collegate nuovamente alla capitale coreana Seoul.

Ora c’è grande attesa per il volo tra Roma Fiumicino e Seoul, in partenza il prossimo 1° settembre. Il collegamento avrà tre frequenze a settimana il martedì, il giovedì e il sabato. Così come quello da Milano, operato però nei giorni di mercoledì, venerdì e domenica.

“Korean Air punta ad aumentare gradualmente la capacità del network passeggeri fino al 50% dei livelli pre-pandemia entro settembre e continuerà a rispondere in modo flessibile alla domanda”, riporta Travel Quotidiano, citando una nota della compagnia aerea.

Il ritorno della piena operatività in Europa è appena iniziato. Oltre al volo per Roma, è in programma anche un nuovo volo per Barcellona.

Korean Air è la compagnia aerea di bandiera della Corea del Sud e la più grande di tutto il Paese riguardo alla flotta di cui dispone.

Per ulteriori informazioni: www.koreanair.com

Viaggiare in Corea del Sud

Per entrare in Corea del Sud i viaggiatori devono presentare il risultato negativo di un test per il Sars-CoV-2 effettuato prima della partenza, con tampone molecolare PCR entro le 48 ore oppure con test antigenico entro 24 ore. Il test è richiesto a tutti i viaggiatori di età pari o superiore ai 6 anni.

All’arrivo in Corea, un altro test PCR obbligatorio dovrà essere effettuato entro tre giorni a proprie spese (prenotabile presso l’aeroporto di Incheon a Seoul).

Dallo scorso 8 giugno anche i viaggiatori non vaccinati possono entrare in Corea del Sud senza più obbligo di quarantena, sottoponendosi ai test richiesti.

Prima della partenza, tutti i viaggiatori devono compilare i formulari Q-Code e K-ETA.

Ulteriori informazioni di viaggio per la Corea del Sud su Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/KOR