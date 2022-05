La novità sui viaggi in aereo a lungo raggio: tornano i voli di Korean Air in Italia: cosa bisogna sapere.

Buone notizie sulla ripresa dei collegamenti aerei con il resto del mondo. La compagnia aerea sudcoreana Korean Air torna a volare in Italia. Riprendono i voli a lungo raggio con l’Asia.

Per il nostro Paese si tratta di ulteriori opportunità, non solo per i nostri connazionali che viaggiano all’estero ma soprattutto per l’accoglienza di turisti stranieri. Dopo due anni di pandemia è forte il desiderio di tornare a viaggiare in tutto il mondo e anche i turisti extraeuropei vogliono tornare in Italia.

Il mercato asiatico è stato sempre molto importante per il turismo in Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul ritorno di Korean Air nel nostro Paese.

Ricordiamo, anche, che a giugno tornano i voli diretti con l’Argentina di Aerolinas Argentinas.

Tornano i voli di Korean Air in Italia: cosa bisogna sapere

Korean Air si aggiunge alle tante che hanno ripreso o stanno riprendendo i voli intercontinentali diretti con l’Italia. Un segnale molto positivo per la ripresa dei viaggi internazionali e del turismo.

La compagnia aerea, in un primo momento, riaprirà la rotta da Seoul verso l’aeroporto di Milano Malpensa, in programma il 1° luglio, e poi il 1° settembre tornerà a volare verso Roma Fiumicino. I collegamenti con entrambi gli aeroporti avranno tre frequenze alla settimana. Il volo da Seoul a Milano partirà il mercoledì, il venerdì e la domenica. Mentre quello per Fiumicino decollerà tutti i martedì, giovedì e sabato.

I voli saranno operati da Korean Air con airbus A330-200.

La Korean Air è la compagnia aerea di bandiera della Corea del Sud e la più grande di tutto il Paese riguardo alla flotta di cui dispone.

Per ulteriori informazioni: www.koreanair.com

Viaggi in Corea del Sud

Ricordiamo che per entrare in Corea del Sud è richiesto ancora il doppio tampone molecolare PCR, prima della partenza (da effettuare nelle 48 ore precedenti) e all’arrivo, da effettuare a proprie spese presso all’aeroporto di Incheon a Seoul. L’obbligo si applica anche ai vaccinati, che tuttavia sono esentati dalla quarantena. Sono esenti dal tampone i bambini sotto i 6 anni.

Chi non è vaccinato o non ha completato la vaccinazione, oltre al doppio tampone (con esito negativo), dovrà trascorrere 7 giorni di quarantena, una volta entrato in Corea del Sud.

Informazioni aggiornate sui Viaggi in Corea del Sud su Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/KOR