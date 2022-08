Le ultime novità sui traghetti: Corsica Sardinia Ferries lancia la nuova nave Mega Victoria. Tutte le informazioni e curiosità.

La compagnia di navigazione Corsica Sardinia Ferries amplia la sua flotta, con l’arrivo di una nuova nave traghetto.

La novità non è per quest’anno ma per il prossimo, con l’entrata in servizio della Mega Victoria. Questo il nome della nuova nave.

I viaggi in traghetto stanno andando molto bene questa estate. La ripresa definitiva, dopo due anni di pandemia, ha segnato un vero e proprio boom, con numerose richieste. Tanto che le compagnie di navigazione hanno dovuto aumentare le corse e per premiare i propri clienti hanno lanciato anche imperdibili offerte.

Come Snav che fino al 10 agosto offre a solo 1 euro il biglietto per il viaggio di ritorno a settembre con uno dei suoi traghetti per la Croazia, le Isole Pontine e le Eolie.

Anche Corsica Sardinia Ferries ha lanciato le sue offerte a inizio estate e ora annuncia l’ampliamento della sua flotta. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Corsica Sardinia Ferries: lancia la nuova nave Mega Victoria

Si chiama Mega Victoria ed è la nuova nave traghetto della compagnia Corsica Sardinia Ferries, che effettua collegamenti verso i porti della Corsica, della Sardegna e dell’Isola d’Elba e delle Isole Baleari.

La nuova nave è stata acquistata dalla compagnia finlandese Viking ed entrerà in servizio nel 2023. Come si legge su Travel Quotidiano.

La nave Mega Victoria è lunga 170 metri e larga 27,6 metri. È stata sottoposta a un completo restyling ed è luminosa, spaziosa, moderna e confortevole. Potrà accogliere fino a 2.400 passeggeri e 450 veicoli, inoltre avrà a disposizione 900 metri lineari per il carico rotabile.

A bordo sono presenti 460 cabine, interne, esterne, lusso e dog friendly, dedicate agli amici a quattro zampe, adatte a ogni necessità. Il traghetto avrà a disposizione anche ristoranti à la carte, self-service, coffe shop, bar, aree giochi, sale conferenze, boutique e grandi spazi pubblici.

La nuova nave sarà utilizzata in base alla domanda di trasporto e servizi.

Viaggi in traghetto

Come abbiamo accennato, i viaggi in traghetto sono tornati ad essere molto richiesti dai vacanzieri.

Chi viaggia per la Croazia, la Grecia oppure verso la Sardegna o la Corsica sceglie sempre più spesso il traghetto, grazie ai nuovi collegamenti, alle tariffe in offerta e soprattutto per la possibilità di portare l’auto che permette di spostarsi con la massima libertà nei luoghi di vacanza.

Oggi, poi, i traghetti offrono numerosi servizi e comodità. Anche voi partirete per le vacanze in traghetto? O siete già partiti?