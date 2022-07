Da non perdere per nulla al mondo l’incredibile offerta di biglietti a 1 euro sui traghetti Snav per la Croazia e non solo. Tutte le informazioni utili.

Un vacanza nella bellissima Croazia o nelle isole minori italiane pagando il viaggio in traghetto solo 1 euro? Sembra impossibile ma è l’offerta dell’estate che dovete prendere subito.

L’offerta è proposta dalla compagnia di navigazione Snav che gestisce i traghetti per la Croazia sulla linea tra Ancona e Spalato e i collegamenti per le isole italiane minori, come le Eolie e le Pontine. L’offerta è per queste tratte.

Sui traghetti tra Italia e Croazia gestiti da Snav, avevamo già segnalato il raddoppio delle corse proprio tra le città di Ancona e Spalato, per il periodo dal 6 agosto al 3 settembre. Ora arriva la nuova incredibile offerta, all’incirca per lo stesso periodo e non solo per la Croazia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Incredibile offerta di biglietti a 1 euro sui traghetti per la Croazia

Un biglietto a 1 euro soltanto? Per un viaggio in traghetto tra l’Italia e la Croazia oppure verso le Eolie o le Isole Pontine? Sì, è tutto vero, è l’ultima offerta di Snav la compagnia di navigazione che gestisce le tratte verso queste destinazioni. Naturalmente ad alcune condizioni.

L’offerta, infatti, è valida per il biglietto del viaggio di ritorno, da Spalato ad Ancona, dalle Eolie e dalle Pontine. Chi acquista un viaggio di andata e ritorno sui traghetti Snav diretti in Croazia, alle Isole Eolie o alle Isole Pontine, con partenza in una data a scelta e rientro a settembre, potrà pagare solo 1 euro a persona il viaggio di ritorno. Come riporta Travel Quotidiano.

Dall’offerta sono esclusi supplementi e diritti, posti a disponibilità limitata e su date selezionate. I biglietti in offerta possono essere acquistati dall’1 al 10 agosto, periodo di validità della promozione.

L’offerta dell’estate

Snav ha voluto offrire questa straordinaria opportunità ai propri clienti grazie ai risultati eccezionali di questa stagione estiva, che ha visto una vera e propria esplosione nella vendita dei biglietti dei traghetti.

Così, dopo il raddoppio dei collegamenti, specificamente per la Croazia, arrivano i biglietti a 1 euro sulle tratte gestite da Snav, per i viaggi di ritorno a settembre.

Che ne pensate? Viaggerete con il traghetto questa estate?