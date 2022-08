L’occasione da non perdere per le vostre vacanze estive: voli a soli 9 euro per Malta e altre località di vacanza, l’offerta di agosto da prendere subito. Tutte le informazioni utili.

Dovete ancora prenotare le vostre vacanze di agosto e non sapete ancora dove andare? Non preoccupatevi trovate ancora delle offerte last minute di viaggi a prezzi scontati, anche per partenze in aereo. Dovete affrettarvi a prenotare però!

La compagnia aerea low cost spagnola Volotea propone le sue offerte di voli al prezzo incredibile di soli 9 euro (a tratta) anche per il mese di agosto. Anche per mete di vacanza di sogno, come Malta.

I posti sono limitati, pertanto è bene affrettarsi e prenotare subito. Inoltre, a questa tariffa così bassa trovate anche voli per altre destinazioni di vacanza. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Vi ricordiamo anche le offerte di Ryanair per agosto e fino all’autunno per volare in Marocco.

Voli a soli 9 euro per Malta e altre località di vacanza, l’offerta di agosto

Torna puntuale a inizio mese, anche per questo agosto, la promozione di Volotea sui suoi voli per l’Italia e tutta Europa alla tariffa eccezionale di soli 9 euro. Il prezzo è a tratta ma le tasse sono incluse. Inoltre, anche per il volo di ritorno spesso è disponibile la stessa tariffa.

Un viaggio di andata e ritorno in aereo a soli 18 euro è un prezzo che non trovate nemmeno per viaggiare in treno o in autostrada su percorsi decisamente più brevi. Conviene dunque approfittare subito. Anche perché i voli e i posti sono limitati.

Come abbiamo accennato, Volotea offre biglietti aerei a soli 9 euro per raggiungere Malta. Il volo in offerta parte dall’aeroporto di Verona, per la fine di agosto. Sono disponibili biglietti anche a 19 euro, comunque di tariffa poco superiore.

Voli low cost a soli 9 euro sono proposti anche per raggiungere altre rinomate località di vacanza, sempre nel mese di agosto. Tra le offerte per l’Italia, segnaliamo i voli per Alghero, con partenze da Verona e da Venezia, quelli per Cagliari sempre da Verona e Venezia e anche da Torino e da Roma Fiumicino. L’altro aeroporto sardo dove arrivare con soli 9 euro è Olbia, con partenze da Verona, Venezia, Bologna, Milano Bergamo, Milano Linate, Torino e da Trieste. Da non perdere nemmeno i voli in offerta per Palermo, con partenze sempre da Verona.

Le altre offerte per l’Europa

Per il resto d’Europa, invece, sono in offerta a 9 euro i voli per: Atene da Verona, Cefalonia da Napoli e Venezia, Kalamata da Venezia, Karpathos da Venezia; Mykonos da Napoli, Torino, Venezia e Verona; Preveza / Lefkada da Napoli e Venezia; Rodi da Bari; Santorini da Bari, Venezia e Verona; Skiathos da Venezia; Zante da Bari.

Altre occasioni sono per: Ibiza da Verona; Minorca da Torino e Verona; Palma di Maiorca da Bari. Infine, un volo a 9 euro per Spalato da Venezia.

Per ulteriori informazioni: www.volotea.com/it/offerte-voli