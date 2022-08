Le occasioni per l’estate e l’autunno in Marocco: le ultime offerte di voli low cost da Ryanair. Tutte le informazioni utili.

Se dovete ancora decidere dove andare in vacanza ad agosto o a fine estate, queste offerte di voli low cost per il Marocco fanno al caso vostro.

Si tratta dei voli di Ryanair per Agadir, località balneare del Marocco affacciata sull’Oceano Atlantico. La compagnia aerea low cost gestisce diverse rotteo. in partenza dall’Italia verso questa meta di vacanza.

Conviene dunque approfittare delle ultime offerte, da prendere al volo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Estate e autunno in Marocco: le ultime offerte di voli low cost

Ryanair ha appena lanciato una nuova, imperdibile promozione con offerte di voli low cost per il Marocco, per Agadir, località balneare sulla costa dell’Oceano Atlantico. Le offerte di voli scontati dall’Italia sono per viaggiare ad agosto, settembre e ottobre. Dunque nell’ultimo mese d’estate, a fine estate e a inizio autunno. Un’occasione imperdibile per chi deve ancora prenotare il proprio viaggio di agosto oppure ha in programma una vacanza più avanti, per gli ultimi scampoli d’estate.

Le offerte low cost per Agadir sono sui voli in partenza da diversi aeroporti italiani. La promozione ha un prezzo di lancio di 19,99 euro di sola andata. Come spesso accade con le offerte di Ryanair, tuttavia, si trovano voli anche a tariffe più basse.

I voli in offerta vanno prenotati entro il 14 agosto prossimo, termine di scadenza della promozione. Le offerte sono soggette a disponibilità e, come sempre, si applicano i termini e le condizioni di Ryanair.

Potete prenotare il vostro volo low cost e super scontato per Agadir per viaggiare dal 1° agosto al 31 ottobre 2022.

Dagli aeroporti di Pisa e Torino il volo per Agadir è offerto a soli 12,99 euro, per viaggiare ad ottobre. Mentre da Bologna è in offerta a 16,99 euro per partire a fine agosto. Anche da Roma Fiumicino il volo per Agadir è offerta a 16,99 euro ma per partire il 10 settembre.

Poi, c’è il volo da Milano Bergamo a 19,99 euro in programma il 30 agosto prossimo. Infine, il volo da Napoli ad Agadir a 21,99 euro per metà ottobre.

Per ulteriori informazioni: https://www.ryanair.com/it/it/pianifica-il-viaggio/esplora/promozioni

L’offerta

Ryanair propone periodicamente offerte di voli scontati per Agadir, la città balneare del Marocco atlantico meridionale collegata con diversi aeroporti italiani. Qui il clima a settembre e ottobre è ancora estivo, con giornate di pieno sole. La zona di Agadir, infatti, è compresa nella stessa fascia subtropicale delle Isole Canarie, che si trovano più a sud al largo dell’Oceano Atlantico.

Conviene dunque approfittare della promozione per una vacanza al mare low cost in bassa stagione.