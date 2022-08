Ecco le previsioni meteo della settimana dal 1° agosto: che tempo farà in Italia. Tutti gli ultimi aggiornamenti.

È arrivato il mese di agosto, quello che gli italiani tradizionalmente dedicano alle grandi partenze per le vacanze. È anche l’ultimo mese d’estate, con le giornate che iniziano visibilmente ad accorciarsi e il caldo che dovrebbe diminuire, dopo il solleone di luglio, con temperature altissime.

Per martedì 2 agosto è prevista una giornata in prevalenza stabile e soleggiata, tranne al Nord Est e in alcune zone interne del Centro Italia. Qui, infatti, è atteso tempo instabile o variabile con piogge, rovesci e temporali locali, soprattutto nelle zone dell’Appennino settentrionale.

Quest’anno, agosto è iniziato di lunedì. Scopriamo che tempo ci attende per questa settimana in Italia. Come e quanto farà caldo e se arriveranno anche piogge e temporali.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche le segnalazioni della società Autostrade sul traffico per le partenze estive, con il calendario delle giornate da bollino rosso e nero.

Meteo della settimana dal 1° agosto: che tempo farà in Italia

Dopo alcune giornate di fresco nella seconda parte della scorsa settimana, portate da una perturbazione che ha attraversato da Nord a Sud quasi tutta Italia, sono tornati sole e caldo. L’anticiclone africano è in rinforzo e nei prossimi giorni tornerà il gran caldo, come avevamo anticipato.

Per questa nuova settimana, che si apre con lunedì 1° agosto, il tempo sarà in gran parte stabile e soleggiato. Non mancherà qualche temporale al Nord Italia e qualche pioggia isolata al Centro.

Per la giornata di lunedì, mentre il sole splende su quasi tutta Italia, è previsto tempo variabile nelle ore diurne sulle Alpi centro-orientali e sull’Appennino Tosco Emiliano occidentale. Su queste zone sono previsti rovesci e focolai temporaleschi. Come riporta 3bmeteo.

In serata, una perturbazione presente sull’Europa centrale sfiorerà anche le Alpi, portando nuovi temporali sulle zone orientali, in estensione anche alle pianure di Veneto e Friuli. Bel frattempo, il termometro riprenderà a salire, con un nuovo aumento delle temperature in Pianura Padana, nelle regioni tirreniche centro-settentrionali, con punte fino a 38 gradi nell’entroterra della Toscana, e anche in Sardegna e Sicilia. Va meglio sul versante adriatico, specialmente centro-meridionale, e sul basso Tirreno dove le temperature non supereranno i 30 gradi.