Tutto quello che bisogna sapere sull’esodo estivo 2022: le previsioni del traffico sulle autostrade italiane. Le informazioni utili.

Con la fine di luglio e l’inizio di agosto arriva il momento delle grandi partenze per le vacanze estive, chiamato anche “esodo estivo“. Come ogni anno, milioni di veicoli si riversano sulle strade e autostrade italiane per raggiungere le località di vacanza.

Come ogni anno, la società Autostrade per l’Italia, che gestisce la maggior parte della rete autostradale italiana, pubblica le previsioni del traffico per l’estate, assegnando ad ogni giorno un “bollino” di colore diverso, dal verde al nero, a seconda dell’intensità del traffico prevista.

Sulle autostrade italiane, il traffico ha cominciato a intensificarsi nei weekend di luglio, con le prime partenze per le vacanze e per i finesettimana fuori porta. È tra la fine di luglio e i primi di agosto, tuttavia, che è atteso il grande traffico delle partenze delle vacanze, chiamato “esodo estivo“.

Scopriamo, ora, le previsioni di Autostrade sul traffico sulla rete autostradale per questa estate in Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Esodo estivo 2022: le previsioni del traffico sulle autostrade italiane

Se questa estate partirete per le vacanze non in aereo né in treno ma in automobile, è bene essere informati sulle previsioni del traffico sulla rete autostradale italiana. Puntuale come ogni anno, la società Autostrade per l’Italia pubblica tutte le informazioni utili sul traffico atteso giornalmente dalla metà di luglio alla metà di settembre, nei mesi centrali dell’estate e delle partenze per le vacanze.

La maggior parte del traffico, comunque, è concentrata tra la fine di luglio e la fine di agosto. Periodo in cui sono previsti i weekend di partenza e di rientro.

Ad ogni giornata, Autostrade assegna un bollino di diverso colore a seconda del traffico previsto: verde con traffico regolare, giallo intenso, rosso critico e nero quando il traffico è molto critico e richiede la massima attenzione. Nei giorni di bollino rosso e soprattutto nero sarebbe meglio evitare di viaggiare in autostrada, a meno che non sia strettamente necessario. L’elevata presenza di veicoli, infatti, rischia di allungare di molte ore il viaggio.

Le previsioni sul traffico in dettaglio

Per questo esodo estivo 2022, Autostrade prevede il primo importante weekend di traffico per il weekend del 29-31 luglio. Quando saranno in molti a lasciare le città per dirigersi verso le località di vacanza.

Il weekend più critico per le partenze sarà comunque il primo di agosto, da venerdì 5 a domenica 7 agosto. Con la mattina di sabato 6 agosto da bollino nero. L’unico bollino nero dell’estate.

Poi, altro traffico intenso è atteso nel weekend dal 12 al 14 agosto, sia per le partenze per il Ferragosto ma anche per i primi rientri.

Invece, il grande traffico per il rientro dalle vacanze è previsto nel weekend 20-21 agosto e da venerdì 27 fino a lunedì 29 agosto. Questi sono i giorni in cui si concentreranno i ritorni in città.

Le autostrade più trafficate saranno le tratte da Nord a Sud, dunque la A1 da Milano a Napoli, la A14 da Bologna a Taranto, la A30 da Caserta a Salerno, ma anche l’autostrada del Brennero, per gli arrivi dei turisti a Austria e Germania e per le partenze degli italiani verso le località di montagna.

Ulteriori informazioni sulle previsioni del traffico sulle autostrade italiane: www.autostrade.it/it/estate-2022