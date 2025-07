Proiezioni meteo inizio agosto, lotta tra saccatura e promontorio subtropicale: cosa dobbiamo aspettarci – viagginews.com

Le proiezioni meteo riguardanti l’inizio di agosto ci rivelano che lo scenario climatico sull’Italia sarà più dinamico rispetto a quello dei prossimi giorni: scopriamo cosa ci attende all’alba del prossimo mese.

Ci apprestiamo a vivere una fase di caldo intenso che comincerà domenica e che si protrarrà almeno fino a giovedì 25 luglio. Dopo un momento di relativa tranquillità, in cui l’anticiclone ha comunque riscaldato le nostre giornate ricordandoci che siamo in estate ma senza strafare, nei prossimi giorni vivremo il lato oscuro della bella stagione, quello fatto di temperature estreme e aria pesante e rovente.

Saranno giorni intensi, dove i picchi di temperatura arriveranno intorno ai 40° gradi praticamente in ogni zona del Paese ed in cui al Sud i 40° saranno la soglia base oltre la quale si spingeranno diverse province e zone interne, in particolar modo in Sicilia, Sardegna, Basilicata e Puglia, regioni in cui i picchi termici raggiungeranno i 45°-46°C.

Inutile dire che di fronte a temperature di questo tipo nemmeno il più grande estimatore dell’estate si trova a proprio agio e che tutti ci stiamo chiedendo quando questa ondata di fiamme infernali si estinguerà lasciando spazio non a temperature miti (difficile aspettarsele prima della terza decade di agosto) ma quantomeno ad un caldo più vicino alla normalità della zona in cui ci troviamo.

Proiezioni meteo agosto: il caldo sarà una costante, ma c’è speranza di sortite perturbate

Proprio a questo scopo servono le proiezioni meteo a lungo termine. I modelli meteorologici del centro meteo europeo e di quelli di altre zone del mondo concordano intanto nell’individuare in venerdì 26 luglio la giornata in cui le correnti artiche entrate in Italia due giorni prima riusciranno a rompere del tutto il muro di pressione e a portare piogge ed un ritorno a temperature più fresche anche al Sud Italia.

Passando alla settimana successiva, quella che conclude luglio e porta all’inizio di agosto, le mappe suggeriscono la formazione di una saccatura atlantica tra la Scandinavia e le Alpi. Tale fenomeno atmosferico dovrebbe portare ad un meteo dinamico, con piogge e correnti più fresche in grado di portare refrigerio sulla zona centrale dell’Europa e sul Nord Italia.

Diverso il discorso per il Sud, dove l’alta pressione continuerà ad essere dominante e a proteggere le regioni meridionali da fenomeni temporaleschi. Il fatto che vi sia una preponderante stabilità climatica non deve però spaventare, poiché – almeno per il momento – sembra che le temperature non raggiungeranno i livelli estremi della settimana precedente.

In sostanza non ci sarà uno stravolgimento dello scenario meteorologico rispetto alle settimane precedenti, al Nord ci sarà caldo ma il bel tempo si alternerà a rovesci temporaleschi, mentre al Sud il bel tempo non subirà contrasti prolungando quella striscia continuativa di stabilità che è cominciata ad inizio luglio e non è mai stata interrotta.