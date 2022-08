Attenzione a dove prenotate le vacanze: anche gli hotel possono essere ‘fantasma’, l’incredibile truffa capitata a molti turisti. Tutte le informazioni utili.



Una cosa del genere non era mai capitata, almeno che si sappia: la truffa dell’hotel fantasma. È accaduta sulla Riviera Romagnola.

Ci siamo abituati, purtroppo, alla frequenza delle truffe delle “case fantasma” per le vacanze estive. Quelle case offerte in affitto per l’estate su diversi siti internet, con i presunti proprietari che incassano la caparra, per poi sparire. Mentre i turisti si trovano con una brutta sorpresa al loro arrivo nella località di vacanza, dove pensano di aver affittato una vera casa vacanze.

Si tratta di imbrogli piuttosto frequenti, che si ripetono ogni estate, con frequenza elevata, purtroppo. Vi abbiamo segnalato anche i consigli della Polizia di Stato per non cadere vittima di questo tipo di truffe. Consigli pubblicati in collaborazione con Airbnb che ha messo in guardia sui comportamenti sospetti di presunti host e sulle condizioni dubbie da non accettare mai.

Ora, però, arriva anche la truffa dell’hotel fantasma. Una novità di questa estate, accaduta a Rimini. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Anche gli hotel possono essere ‘fantasma’, l’incredibile truffa

Sembra incredibile, ma oltre 150 turisti sono stati raggirati nella prenotazione di un albergo per le vacanze. Un albergo che non esiste.