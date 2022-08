Gli spettacoli astronomici da non perdere: le congiunzioni tra la Luna e i pianeti nel cielo di agosto 2022. Tutte le informazioni utili.

Dopo un’estate di congiunzioni tra la Luna e i pianeti quasi tutte al mattino prima dell’alba. Ad agosto potremmo finalmente assistere ad alcuni spettacoli anche alla sera, sebbene non troppo presto.

Tra gli appuntamenti da non perdere, segnaliamo una nuova spettacolare congiunzione tra la Luna e Giove nella notte di Ferragosto. L’evento astronomico si verificherà nella notte in cui si fanno le ore piccole per celebrare la festa più amata dell’estate. Stare in piedi fino a tardi, dunque, non sarà un sacrificio troppo grande. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima vi ricordiamo anche gli appuntamenti di Calici di Stelle 2022, gli eventi in programma in tutta Italia con degustazioni di vino, osservazioni del cielo e spettacoli.

Le congiunzioni tra la Luna e i pianeti nel cielo di agosto 2022

In attesa delle stelle cadenti di agosto, l’appuntamento astrale più atteso dell’anno, gli spettacoli astronomici da vedere nel cielo notturno del mese di agosto sono le congiunzioni tra la Luna e i pianeti.

In dettaglio, ecco le congiunzioni astrali da vedere nel cielo notturno di agosto 2022, segnalate dall’UAI – Unione Astrofili Italiani:

Luna – Saturno: nella notte tra l’11 e 12 agosto la Luna Piena e Saturno saranno in congiunzione nella costellazione del Capricorno. Nella notte di plenilunio Saturno incontrerà la Luna in tarda serata verso mezzanotte e mezza del 12 agosto. Il pianeta è visibile per tutta la notte: in direzione Sud Est nella prima parte della sera e poi a Sud nelle ore centrali della notte, mentre scenderà a Sud Ovest prima dell’alba. La fase di Luna Piena, invece, sarà raggiunta alla 3.36 del 12 agosto.

Luna – Giove: la Luna e Giove si avvicineranno nella notte tra il 14 e il 15 agosto, al limite tra le costellazioni dei Pesci e della Balena. Come Saturno, anche Giove ha anticipato l’orario del suo sorgere e già da alcune settimane possiamo vederlo nel cielo in tarda serata, prima della mezzanotte. Giove compare ad Est, poi è sempre più alto nel cielo, fino a culminare a Sud prima dell’alba. Anche la sua congiunzione con la Luna sarà intorno alla mezzanotte e mezza.

Marte – Pleiadi: nella seconda parte della notte tra il 17 e il 18 agosto, la Luna vicina all’Ultimo Quarto sarà nella costellazione dell’Ariete, mentre Marte in congiunzione con l’ammasso stellare delle Pleiadi sarà nella costellazione del Toro.

Luna – Marte – Pleiadi: nelle ultime ore della notte, prima dell’alba del 19 agosto, la Luna all’Ultimo Quarto sarà vicina a Marte e all’ammasso stellare delle Pleiadi nella costellazione del Toro.

Luna – Venere: prima dell’alba del 25 agosto la sottilissima falce di Luna calante sorgerà ad Est seguita dal pianeta Venere, nella costellazione del Cancro.

Gli spettacoli in cielo

Assisterete a questi fenomeni, sempre affascinanti? Durante l’estate, in tutta Italia, l’UAI e altre associazioni di astrofili organizzano osservazioni astronomiche da non perdere.