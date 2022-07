Come superare la paura delle meduse e nuotare in sicurezza al mare?

Aumentano le meduse nel nostro mare e tuffarsi può fare paura. Ecco allora come ridurre la paura e nuotare in sicurezza.

Questa estate 2022 ha portato con sè un cambiamento climatico ancora più imponente e violento del passato.

Una situazione che si riversa anche in mare con un notevole aumento della temperatura e un conseguente incremento della presenza di meduse e altri animali.

Perché le meduse sono aumentate?

Proprio le meduse sono però quegli animali acquatici che spaventano maggiormente i turisti e i bagnanti. Entrare in acqua e avere paura di essere pizzicati non è piacevole. Tuttavia le meduse hanno diritto di stare in acqua e, in realtà, il loro aumento è legato ad un surriscaldamento terrestre che dipende in gran parte da noi.

Come superare la paura delle meduse

Come fare a superare la paura delle meduse ed entrare comunque in acqua al mare? Come prima cosa dovete tenere a mente il fatto che anche se veniste punti da una medusa molto probabilmente sentireste un grande bruciore, del prurito e niente di più. È vero, esistono dei casi di reazioni allergiche, ma sono rari e soprattutto quando si percepiscono sensazioni di malessere estremo dopo essere stati toccati da una medusa si corre subito in ospedale.

Occhi aperti e spray anti-meduse

Ricordate poi che le meduse, anche se sono caratterizzate da colori tenui, non sono invisibili. Quando fate il bagno basta guardarsi un po’ intorno ogni tanto e prestare attenzione per evitare di essere colpiti.

Ultimo consiglio riguarda le protezioni. Esistono delle mute in neoprene adatte allo snorkeling che sono perfette anche per proteggere la pelle dal contatto con le meduse. Valutate poi anche le creme “anti-meduse”, non allontanano gli animali come uno spray anti-zanzare, ma rendono la pelle scivolosa e quindi riducono la possibilità che i tentacoli si attacchino alla pelle.

Entrerete in acqua più tranquilli ora?

Superare la paura delle meduse non è certo facilissimo, ma la bellezza di alcune località di mare vi farà venire voglia di tuffarvi subito!