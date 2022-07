By

Le novità per i viaggi d’estate con i traghetti tra Italia e Croazia: raddoppiano i collegamenti di Snav tra Ancona e Spalato. Tutte le informazioni utili.

Ottime notizie per chi ha deciso di andare in vacanza in Croazia, questa estate, viaggiando con il traghetto. La compagnia di navigazione Snav ha deciso di raddoppiare i collegamenti in partenza dall’Italia.

Il raddoppio dei servizi è previsto per il mese di agosto, fino a inizio settembre, il periodo clou delle partenze, e riguarderà in particolare la tratta da Ancona a Spalato.

Per i turisti è un’occasione imperdibile, in particolare alla luce del caos dei voli negli aeroporti europei. Meglio optare per altri mezzi di trasporto, dal treno all’autobus a lunga percorrenza e fino al traghetto, che si sono dimostrati più affidabili.

Di seguito, tutto quello che bisogna sapere sui nuovi collegamenti di Snav per l’estate tra Italia e Croazia.

Traghetti tra Italia e Croazia: raddoppiano i collegamenti di Snav

Grande successo per le rotte dei traghetti tra Italia e Croazia, con il turismo in piena ripresa, tornato ai livelli prepandemia e in alcuni casi perfino con risultati migliori.

Questa estate si è registrata una forte domanda di viaggi in traghetto tra le due sponde del Mare Adriatico e soprattutto sono esplose le richieste di viaggi in Croazia. Una situazione oltre le più rosee aspettative, a cui la compagnia di navigazione Snav ha deciso di rispondere raddoppiando i collegamenti tra Italia e Croazia nel periodo clou delle vacanze, in cui si concentra la maggior parte delle partenze.

Sarà rafforzata la rotta tra Ancona e Spalato di Snav, una delle più richieste, nel periodo che va dal 6 agosto al 3 settembre. I viaggiatori avranno a disposizione una vasta scelta di traversate in traghetto, con partenze diurne e notturne.

Infine, ricordiamo che sui traghetti Ancona-Spalato, così come per le altre rotte nel Mar Mediterraneo, dalle Isole Eolie alle Pontine e fino ai collegamenti nel Golfo di Napoli, Snav propone a formula Zero Pensieri che consente la cancellazione con rimborso del 100% fino a 48 ore prima della partenza.

Per ulteriori informazioni: www.snav.it