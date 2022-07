L’occasione da non perdere: trasporto bici gratuito sui treni Intercity per i giovani, la novità da Trenitalia.

Una opportunità per tutti i giovani che amano spostarsi in bicicletta e viaggiare in treno, all’insegna di una mobilità sostenibile che lascia la massima libertà. L’offerta di Trenitalia del trasporto bici gratuito sugli Intercity non è finita ma continua fino alla fine dell’anno per i giovani.

Vi avevamo segnalato, prima dell’estate, l’offerta di Trenitalia per viaggiare sui treni Intercity con il trasporto bici gratis. Una promozione che era valida per il mese di maggio e che poi è stata prorogata a tutto giugno.

Questa nuova offerta, invece, riguarda i giovani e prevede il trasporto bici gratuito, sempre sui treni Intercity di Trenitalia ma fino alla fine dell’anno. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Ricordiamo anche l’offerta per l’estate di Trenitalia per viaggiare con il cane gratis, sui treni Frecce e Intercity.

Trasporto bici gratuito sui treni Intercity per i giovani

Fino al 31 dicembre 2022 i ragazzi in possesso della Carta Giovani Nazionale potranno trasportare gratuitamente sugli Intercity di Trenitalia la bicicletta montata, da appendere alle apposite rastrelliere. Si tratta della nuova promozione che la società ferroviaria vuole riservare ai giovani che viaggiano in Italia, incentivando la mobilità sostenibile. Un’occasione da non perdere per nulla al mondo.

Per poter usufruire dell’offerta di Trenitalia, al momento dell’acquisto del biglietto del treno Intercity occorre selezionare l’opzione del supplemento per la bici, poiché la prenotazione resta obbligatoria, quindi cliccare sull’offerta “Bici-Carta Giovani Nazionale“.

A bordo del treno dovrà essere esibito ai controllori il titolo di viaggio insieme a quello per la bicicletta, che vale come prenotazione, e la Carta Giovani Nazionale.

Sui treni Intercity il servizio per il trasporto bici è collocato nella carrozza 3. Qui i ciclisti hanno a disposizione sei postazioni dove agganciare la bicicletta in verticale e due punti di ricarica per le e-bike.

Invece, il trasporto di una bicicletta pieghevole o smontata è sempre gratuito, su tutti i treni. È sufficiente riporre la bici piegata o smontata all’interno di una sacca chiusa da sistemare negli spazi per i bagagli.

Per ulteriori informazioni sul servizio: www.trenitalia.com/it/intercity-e-internazionali/intercity-giorno/trasporto-bici.html

Carta Giovani Nazionale, cos’è e come funziona

La Carta Giovani Nazionale (CGN) è uno strumento promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Permette di avere agevolazioni per beni e servizi culturali, sportivi e legati al benessere. Possono richiedere la CGN a cittadini italiani ed europei residenti in Italia che abbiano tra i 18 e i 35 anni compiuti. La CGN è valida online e su tutto il territorio nazionale, ma in alcuni casi anche oltre i confini italiani. Infatti, i possessori di età tra i 18 e i 30 anni possono aderire al circuito European Youth Card Association (EYCA), per avere sconti in negozi, punti di ristoro, alloggi e per attività culturali nei Paesi europei che aderiscono all’iniziativa.

La Carta Giovani Nazionale può essere scaricata sulla app Io oppure dagli store online disponibili per i vari sistemi operativi. Per l’accesso è necessario avere l’identità digitale SPID oppure la Carta d’Identità Elettronica (CIE).