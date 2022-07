L’occasione da non perdere per le vacanze: in treno con il cane gratis, l’offerta di Trenitalia per l’estate. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Oggi, giovedì 21 luglio, è la Giornata Mondiale del Cane, per celebrare il nostro amico a quattro zampe. Il cane è sempre più un membro della famiglia e con la famiglia si sposta e viaggia anche per le vacanze.

È importante, dunque, trovare le soluzioni di viaggio, tra trasporti e strutture ricettive, che siano adatte a fido. Oggi, sempre più luoghi e mezzi di trasporto sono “dog friendly“, tra strutture organizzate e offerte per animali domestici.

In proposito, vi segnaliamo l’offerta di Trenitalia per viaggiare questa estate in treno con il cane gratis. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Vi ricordiamo anche la nostra guida alle spiagge per cani in Italia.

In treno con il cane gratis, l’offerta di Trenitalia per l’estate

Torna anche per questa estate l’offerta di Trenitalia per viaggiare in treno con il cane senza pagare un supplemento sul biglietto per il nostro amico a quattro zampe. Un’offerta di cui approfittare se state ancora programmando il vostro viaggio delle vacanze e pensate di prendere il treno.

Va precisato che l’offerta è valida solo sui treni Fecce e Intercity e per cani di piccola taglia, di dimensioni massime 70x30x50, da portare nel trasportino. La stessa offerta si applica anche ai cani.

Invece, per i cani grandi è necessario il biglietto per cani di seconda classe/standard sulla tratta desiderata. Il cane di grande taglia va tenuto al guinzaglio e deve essere munito di museruola.

L’offerta di viaggio in treno gratis per i cani di piccola taglia su Frecce e Intercity si applica fino al 15 settembre 2022. Quindi, dal 16 settembre in poi è possibile acquistare il biglietto per il cane a soli 5 euro per viaggiare dalla domenica al venerdì, e a solo 1 euro per viaggiare il sabato.

Invece, per acquistare il biglietto del treno per il cane di grande taglia sul sito web e sulla app di Trenitalia, occorre selezionare il proprio viaggio in treno (partenza, destinazione, giorno e orario di viaggio), scegliere la propria offerta e, prima del pagamento, aggiungere il servizio “Viaggia con il tuo cane”. In questo modo, comparirà il prezzo del biglietto per il cane da aggiungere al carrello. Il biglietto per il cane può essere acquistato anche nelle biglietterie di stazione, le self service, le agenzie di viaggio abilitate o chiamando il Call Center.

Per ulteriori informazioni sull’offerta: https://www.trenitalia.com/it/servizi/a-bordo/trasporto-animali-domestici.html

Viaggi in treno con il cane

Le regole generali di Trenitalia per viaggiare con un cane consentono di portare a bordo dei treni cani di qualunque taglia purché siano tenuti al guinzaglio, muniti di museruola e con il relativo biglietto per i cani sulla tratta desiderata.

I treni dove possono viaggiare i cani:

Intercity ed Intercity Notte , in prima e in seconda classe;

, in prima e in seconda classe; Frecciarossa , Frecciabianca e Frecciargento , in prima e seconda classe e nei livelli di servizio Business e Standard. Sono esclusi il livello di servizio Executive, Premium, la Working Area, l’Area del silenzio e i salottini;

, e , in prima e seconda classe e nei livelli di servizio Business e Standard. Sono esclusi il livello di servizio Executive, Premium, la Working Area, l’Area del silenzio e i salottini; treni Regionali ;

; nelle carrozze letto, nelle carrozze cuccette e nelle vetture Excelsior, per compartimenti acquistati per intero.

Ricordiamo che sono obbligatori per viaggiare in treno il certificato di iscrizione all’anagrafe canina e il libretto sanitario del cane. Ai viaggiatori stranieri è richiesto il passaporto del cane.

Il cane guida per le persone non vedenti viaggia gratuitamente su tutti i treni senza obblighi.