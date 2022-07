Per i vostri viaggi, vi proponiamo una guida alle spiagge più belle d’Italia per vedere il tramonto. Ecco dove andare. Tutte le informazioni utili.

Per vacanze al mare memorabili non si può non scegliere una bella spiaggia dove ammirare il sole che tramonta, tuffandosi in mare. Un’esperienza straordinaria.

Dopo avervi portato sulle spiagge più belle d’Italia dove ammirare l’alba, è il momento di scoprire quelle più belle per guardare il tramonto. Una guida necessariamente ridotta, impossibile elencarle tutte, ma comunque molto utile.

Questa volta dobbiamo spostarci sul versante occidentale delle nostre coste, di quelle dell’Italia peninsulare e delle isole. Ecco dove andare per assistere ai tramonti più spettacolari e portarne il ricordo nel cuore.

Guida alle spiagge più belle d’Italia per vedere il tramonto

Per una vacanza da sogno, se amate i tramonti sul mare, ecco le spiagge più belle d’Italia dove dovete andare. Per assistere all’emozionante spettacolo del sole che si immerge in acqua.

Marettimo, Isole Egadi, Sicilia



L’isola di Marettimo è la più occidentale dell’arcipelago delle Isole Egadi e il punto più occidentale della Sicilia. È un grosso scoglio che sorge al largo di Trapani e offre panorami mozzafiato. Il posto ideale per ammirare il tramonto. Raggiungete Punta Libeccio, sulla costa sud-ovest e seduti sul promontorio roccioso rimarrete incantanti dallo spettacolo del sole che si immerge nel mare.

Gallipoli, Salento, Puglia



Un altro luogo perfetto per guardare il tramonto è il Salento. Se la costa adriatica, con Capo d’Otranto, è l’ideale per ammirare l’alba, la costa ionica salentina, dalla parte opposta, è il luogo ideale per il tramonto. Qui vi proponiamo Gallipoli, con le sue lunghe spiagge sabbiose con vista sui bastioni a mare della città fortificata. Con il faro dell’Isola di Sant’Andrea, davanti alla città, lo spettacolo è ancora più bello.

Isola del Giglio, Toscana

Imperdibile il tramonto all’Isola del Giglio. Una delle più belle dell’arcipelago toscano. Andate sulla spiaggia di Giglio Campese, località sulla costa nord-occidentale e avrete il privilegio di ammirare un tramonto eccezionale, tra gli scogli del promontorio di Punta Faraglione e la cinquecentesca Torre del Campese.

Cala Li Cossi, Costa Paradiso, Sardegna

Un luogo meraviglioso per ammirare il tramonto sul mare, circondati da un paesaggio suggestivo è Cala Li Cossi, sulla Costa Paradiso, nella Sardegna settentrionale. Una delle spiagge più belle del Mediterraneo, circondata da una natura selvaggia. La cala è rivolta a ovest, lungo la costa che scende da Santa Teresa Gallura verso Castelsardo. Vedere il sole che scende nel mare, tra gli scogli e gli isolotti rocciosi che affiorano dall’acqua è uno spettacolo straordinario.

Ponza, Isole Pontine

Da vedere assolutamente il tramonto dall’isola di Ponza. Se la famosa spiaggia Chiaia di Luna è chiusa al pubblico causa frane, si può solo accedere alla baia con la barca rimanendo a distanza dalla falesia, tutta la costa occidentale dell’isola offre scorci meravigliosi, come la costa alta e la sottostante spiaggia vicino ai faraglioni Maria Rosa. Da qui si ammira una vista bellissima sull’isola di Palmarola e assistere al calar del sole dietro gli scogli dell’isola è una meraviglia da lasciare senza fiato.

Portovenere, Liguria

Non una vera e propria spiaggia, ma guardare il tramonto da Portovenere, magari dalla scalinata che conduce alla chiesa di San Pietro, sulla punta rocciosa del paese, è uno spettacolo favoloso. Il delizioso borgo sul mare è compreso tra La Spezia e le Cinque Terre, sul Levante ligure. Un luogo incantevole, da non perdere.

Maratea, Golfo di Policastro

Maratea, località balneare della Basilicata sul Mar Tirreno, offre punti panoramici strepitosi per ammirare il tramonto. Che scegliate una delle sue bellissime calette o le alture che a picco sul mare, godrete di uno spettacolo davvero unico. Vedrete il sole scendere in acqua nel suggestivo scenario del Golfo di Policastro, con la costa rocciosa del Cilento in lontananza. Da non perdere.

Tropea, Calabria

Infine, più a sud sulla costa tirrenica della Calabria, un tramonto eccezionale e da non perdere per nulla al mondo è quello sulla spiaggia di Tropea. Una località di per sé già bellissima, ma che al calar del sole diventa ancora più bella.

A cura di Valeria Bellagamba