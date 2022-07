By

Vi proponiamo la guida alle spiagge più belle d’Italia dove vedere l’alba. I luoghi che offrono la vista più suggestiva e spettacolare.

Per vacanze al mare da sogno, vogliamo portarvi su alcune delle spiagge più belle d’Italia per ammirare l’alba. Luoghi per un’esperienza straordinaria, da portare nel cuore.

Le nostre coste offrono una straordinaria varietà di spiagge bellissime. Impossibile da elencare tutte. Dopo avervi proposto le migliori spiagge di sassi e spiagge di sabbia fine, qui vi diamo alcuni consigli sulle quelle più belle e imperdibili per guardare l’alba.

Ecco le spiagge italiane più belle dove ammirare il sorgere del sole.

Guida alle spiagge più belle d’Italia dove vedere l’alba

Per le vostre vacanze d’estate al mare in Italia, vi proponiamo una nostra selezione di spiagge dove guardare l’alba. I luoghi dove andare per assistere allo spettacolo del sole che sorge dal mare.

Capo d’Otranto, Faro della Palascìa, Salento



Non una vera e propria spiaggia, ma un promontorio roccioso con sentiero a terrazza. Stiamo parlando di Capo d’Otranto, detto anche Punta Palascìa, il punto più oriente della Penisola italiana e il primo dove arriva l’alba. Un luogo imperdibile ed emozionante per le vostre albe estive.

Due Sorelle, Sirolo, Riviera del Conero



Sulla Riviera del Conero, nelle Marche, l’alba è un vero spettacolo. Il luogo più bello dove ammirarla è la Spiaggia delle Due Sorelle a Sirolo. La spiaggia di sassi si divide in due parti: quella vera e propria delle Due Sorelle, verso Sirolo, e quella più piccola al di là dei faraglioni, a nord, verso Ancona, chiamata anche Cala Davanzali. Da qui potrete ammirare il sole sorgere dal mare dietro agli scogli delle Due Sorelle. Si arriva sulla spiaggia solo via mare, prendete il kayak e remate!

Rio Marina, Isola d’Elba

Come tutte le isole, anche l’Elba offre il privilegio di ammirare sia l’alba che il tramonto sul mare. Per vedere sorgere il sole dal mare dovete spostarvi sulla costa orientale, ma anche alcune spiagge della costa meridionale rivolte ad est offrono questo spettacolo. Per le albe indimenticabili sull’Elba andare a Porto Azzurro e Rio Marina.

San Benedetto del Tronto, Riviera delle Palme

Sul Mare Adriatico un luogo molto bello per vedere l’alba è San Benedetto del Tronto, nella Riviera delle Palme. Qui sull’ampia spiaggia sabbiosa circondata dagli alberi di palma ammirerete un bellissimo spettacolo.

Rimini

La spiaggia imperdibile per l’alba è sicuramente quella di Rimini. Dopo una notte insonne, passata tra bar, discoteche e locali vari, fermatevi a guardare il sole sorgere dal mare prima di andare a dormire.

Vasto, Costa dei Trabocchi

Un altro posto stupendo per ammirare l’alba è la Costa dei Trabocchi, nel sud dell’Abruzzo. Qui sulle lunghe spiagge di ciottoli dove sorgono le macchine da pesca trabocchi potete assistere ad uno spettacolo veramente suggestivo. Andate a guardare l’alba sulla costa nord di Punta Aderci, vicino Vasto, per vedere il sole spuntare dietro il promontorio roccioso e il trabocco.

Baia delle Zagare, Mattinata, Gargano

Un altra spiaggia imperdibile è la Baia delle Zagare sulla costa del Gargano, nel comune di Mattinata. Qui sulla spiaggia di sassolini che si allunga sotto la falesia bianca vedrete il sole sorgere tra i faraglioni sul mare. Uno spettacolo da togliere il fiato.

Aci Trezza, Riviera dei Ciclopi

Infine, uno dei luoghi in assoluto più suggestivi: la Riviera dei Ciclopi di Aci Trezza, nel comune di Aci Castello, sulla costa orientale della Sicilia, a nord di Catania. Dagli scogli neri della spiaggia avrete il privilegio di ammirare una delle albe più belle del mondo, con il sole che sorge dal mare tra le imponente formazioni rocciose in basalto dei Ciclopi, i faraglioni che si ergono dal mare davanti alla costa di Aci Trezza.