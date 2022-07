L’offerta da non lasciarsi sfuggire: i biglietti del treno alta velocità scontati della metà per andare al mare. L’ultima promozione di Italo Treno. Tutte le informazioni utili.

Vi segnaliamo le ultime imperdibili offerte per viaggiare a prezzi scontati sui treni alta velocità di Italo Treno. Offerte per l’estate da prendere subito.

Da Italo Treno arriva una nuova promozione per viaggiare low cost sui treni alta velocità. Si tratta della periodica offerta del codice sconto, con opportunità di acquistare biglietti a prezzi fortemente ribassati durante il weekend.

La nuova promozione settimanale è lanciata per andare in vacanza al mare, ma non solo. I biglietti scontati si possono acquistare per andare ovunque si voglia nelle destinazioni collegate da Italo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima, vi segnaliamo anche le altre offerte di Italo per viaggiare con l’alta velocità: Italo eXtra Magic, che si applica ai biglietti in tariffa Flex.

Biglietti del treno alta velocità scontati della metà per andare al mare

Da non perdere la nuova promozione settimanale del codice sconto di Italo Treno che offre sconti sui biglietti per i suoi treni ad alta velocità dal 30% al 50%. La promozione è lanciata con il codice MARE, in vista delle vacanze al mare, le più popolari tra gli italiani in questo periodo. Come sempre, comunque, il codice è valido per tutti i viaggi verso tutte le destinazioni collegate dalla rete alta velocità di Italo.

La promozione si applica ai viaggi da venerdì 29 luglio 2022, alla viglia delle grandi partenze per le vacanze estive.

Gli sconti si applicano ai biglietti in tariffa Low Cost, in ambiente Smart e Prima. Questa settimana crescono i posti disponibili sui treni di Italo da acquistare con il codice sconto. Si tratta di ben 650.000 posti.

Ricordiamo che l’offerta del codice sconto è soggetta a disponibilità e non è cumulabile con le altre offerte di Italo. Inoltre, non si applica ai treni venduti in combinazione con gli autobus di Itabus e con i treni regionali di Trenitalia.

Come acquistare l’offerta

I biglietti scontati per l’alta velocità con il codice sconto MARE vanno acquistati entro le ore 18.00 di lunedì 25 luglio.

Per acquistare i biglietti con il codice sconto andate sul sito web ufficiale di Italo Treno, nella home page, e inserite nel form di acquisto gli estremi del vostro viaggio (stazione di partenza e di arrivo, giorni e orari, numero dei passeggeri), poi inserite nell’apposito box il codice promo MARE.

Per ulteriori informazioni sulla promozione del codice sconto di Italo Treno: www.italotreno.it/it/offerte-treno/codicepromo