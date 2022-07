Ultime notizie sull’aeroporto di Heathrow: i voli saranno limitati fino a fine ottobre. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Continua il caos del trasporto aereo in Europa, tra voli cancellati e migliaia di bagagli persi. Le ultime novità riguardano il principale aeroporto di Londra, Heathrow, che è stato costretto a chiedere alle compagnie aree di ridurre i voli operativi nello scalo.

Doveva essere l’estate della grande ripresa del trasporto aereo, dopo le chiusure e le limitazioni ai voli durante le fasi più acute della pandemia. Invece è l’estate del caos, tra voli cancellati e bagagli smarriti.

La carenza di personale per insufficienza di organico, dopo i licenziamenti di massa durante lo stop ai voli, o per la nuova impennata dei contagi di Covid-19, gli scioperi e l’esplosione della domanda dei viaggi in aereo hanno mandato in tilt le compagnie aeree e insieme a queste gli aeroporti.

Migliaia di voli sono stati cancellati e lo saranno ancora, fino all’autunno, con tagli record ad agosto, il mese delle grandi partenze per le vacanze. Tra gli aeroporti dove si sono registrati maggiori disagi, c’è lo scalo londinese di Heathrow che è stato costretto a chiedere alle compagnie aree di ridurre la vendita dei posti sui voli per contenere il flusso di passeggeri in aeroporto. Le limitazioni al traffico aereo dureranno a lungo e secondo le ultime notizie continueranno fino a ottobre. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Aeroporto di Heathrow: i voli saranno limitati fino a fine ottobre

Le limitazioni ai voli e ai passeggeri nell’aeroporto di Heathrow, il principale di Londra, non termineranno a breve. Secondo le ultime notizie, proseguiranno fino a tutta la stagione estiva del trasporto aereo, fino alla fine di ottobre.

È quanto emerge da indiscrezioni di stampa, che citano una lettera che la società che gestisce l’aeroporto avrebbe inviato alle compagnie aeree. In un primo momento, le limitazioni dei voli e ai passeggeri nello scalo di Heathrow erano state previste fino all’11 settembre. Ora, invece, sarebbero prorogate fino al 29 ottobre. Come riporta Travel Quotidiano.

Cancellazioni di voli e disagi, pertanto, dureranno per tutta l’estate e fino all’autunno inoltrato.