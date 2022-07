Ecco quali sono le World’s Best Cities 2022, le migliori città del mondo 2022 secondo la rivista Time Out. Tutte le informazioni da conoscere.

Per i vostri viaggi in giro per il mondo, vi segnaliamo la classifica delle migliori città del mondo per il 2022 secondo la rivista di viaggi Time Out. Un elenco di mete famose e altre meno, tutto da scopire.

Time Out è una rivista britannica specializzata in viaggi, fondata a Londra nel 1968. Pubblica recensioni e consigli su città e Paesi di tutto il mondo. Dal 2012 è diventata gratuita, disponibile sul web in tutto il mondo.

I consigli di viaggio della rivista sui luoghi da visitare, le cose da fare, i ristoranti e bar dove andare sono tenuti in grande considerazione dai turisti e dagli operatori del settore. Time Out è specializzata in particolare sulle città, con tutte le indicazioni utili sulle attrazioni da visitare e le migliori strutture ricettive.

Ogni anno la rivista pubblica la sua classifica sulle migliori città del mondo da visitare per quell’anno, sono le World’s Best Cities. Ecco quali sono, secondo Time Out, quelle del 2022.

Vi ricordiamo anche che in questi giorni è uscita la World’s 50 Best Restaurants 2022, la classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo.

Le migliori città del mondo 2022 secondo Time Out

Secondo Time Out, rivista specializzata in viaggi, la migliore città del mondo da visitare nel 2022 è la scozzese Edimburgo. La città è stata premiata per la bellezza del suo centro storico, di edifici antichi, dominato dall’imponente castello. Edimburgo è stata premiata anche per la sua vivacità culturale, con i suoi festival artistici, e per la sua gastronomia in ascesa. Inoltre, è stata riconosciuta come città accogliente, sostenibile e inclusiva.

La classifica di Time Out di quest’anno si concentra su tutto quello che è mancato nei due anni di pandemia, pertanto prende in considerazione soprattutto i ristoranti, i bar, i locali notturni e i musei delle città.

Al secondo posto delle città migliori del mondo per il 2022 si piazza la statunitense Chicago, al terzo Medellin, in Colombia. Mentre al quarto posto troviamo un’altra città scozzese, Glasgow. Nella top 10 troviamo sei città europee e quattro dal resto del mondo: oltre Chicago e Medellin, Marrakech in Marocco e Montreal in Canda.

Mentre l’Italia, purtroppo, è presente con una sola città, Roma, nella parte più bassa della classifica. Scopriamo in dettaglio le migliori città del mondo del 2022.

La classifica completa

La World’s Best Cities elenca 53 città ed è compilata attraverso un sondaggio condotto presso gli abitanti delle città di tutto il mondo e la rete globale dei recensori di Time Out.

La classifica completa delle 53 migliori città del mondo dove viaggiare nel 2022 secondo Time Out:

Edimburgo, Scozia, Regno Unito Chicago, Illinois, Stati Uniti Medellín, Colombia Glasgow, Scozia Amsterdam, Paesi Bassi Praga, Repubblica Ceca Marrakech, Marocco Berlino, Germania Montreal, Canada Copenaghen, Danimarca Città del Capo, Sudafrica Madrid, Spagna Manchester, Regno Unito Mumbai, India Melbourne, Australia Taipei, Taiwan Londra, Inghilterra, Regno Unito Porto, Portogallo Lione, Francia New York City, New York, Stati Uniti Buenos Aires, Argentina Birmingham, Inghilterra Stoccolma, Svezia Tokyo, Giappone San Francisco, Stati Uniti Delhi, India Toronto, Canada Lisbona, Portogallo Boston, Stati Uniti Città del Messico, Messico Tel Aviv, Israele Parigi, Francia Kuala Lumpur, Malesia Manila, Filippine Atene, Grecia Dublino, Irlanda San Paolo, Brasile Miami, Florida, Stati Uniti Barcellona, Spagna Dubai, Emirati Arabi Uniti Roma, Italia Los Angeles, California, Stati Uniti Accra, Ghana Singapore Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti Sydney, Australia Auckland, Nuova Zelanda Rio de Janeiro, Brasile Johannesburg, Sudafrica Istanbul, Turchia Bangkok, Thailandia Hong Kong, Cina Doha, Qatar

Per ulteriori informazioni: www.timeout.com/things-to-do/best-cities-in-the-world