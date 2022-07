Le previsioni meteo del weekend 15-17 luglio: caldo intenso ma anche forti temporali. Gli ultimi aggiornamenti da conoscere sul tempo che farà.



Da giorni è annunciato l’arrivo del gran caldo torrido sull’Europa occidentale, il Mediterraneo e l’Italia. Le temperature supereranno i 40 gradi e in generale saranno molto elevate quasi ovunque, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche. Non mancherà, tuttavia, qualche temporale.

Il grande flusso di aria calda portato sull’Italia dall’anticiclone africano, tornato a dominare sul Mediterraneo, si scontrerà con qualche flusso di aria più fresca scatenando temporali anche violenti.

Saranno acquazzoni o rovesci di breve durata e forte intensità, per lo più temporali di calore, che colpiranno alcune zone del Nord Italia. Le piogge non risolveranno il grave problema della siccità che sta affliggendo buona parte del nostro Paese, soprattutto le regioni settentrionali.

Ecco tutto quello che bisogna sapere sugli ultimi aggiornamenti delle previsioni del tempo per il weekend.

Meteo weekend 15-17 luglio: caldo intenso ma anche forti temporali

Il caldo rovente con temperature di fuoco, ampiamente annunciato nei giorni scorsi, sta arrivando in Italia. La colonnina di mercurio ha già iniziato a salire vertiginosamente al Nord Italia, in particolare in Pianura Padana, e sulle regioni tirreniche. Addirittura sulle Alpi occidentali lo zero termico ha raggiunto i 5.000 metri.

Nel corso del weekend del 15-17 giugno, tutta Italia sarà travolta dal gran caldo portato dall’anticiclone africano. Le temperature saranno molto elevate nelle città, dove si avranno le cosiddette “notti tropicali” ovvero quando le minime non scendono sotto i 20 gradi.

Il tempo sull’Italia sarà in gran parte stabile e soleggiato, eccetto per qualche velatura o annuvolamento parziale. Non mancheranno, comunque, i temporali che si manifesteranno al Nord, in prossimità dei rilievi. Si tratterà soprattutto di temporali di calore che potranno essere anche molto intensi.

Dove pioverà

Nel weekend da venerdì 15 a domenica 17 luglio, come annuncia 3bmeteo, oltre al sole e al caldo intenso pioverà su alcune zone d’Italia. Sono attesi rovesci e temporali anche forti, per via dello scontro tra aria calda e correnti più fresche.

Per venerdì 15 luglio sono previsti dal pomeriggio rovesci e temporali sulle Alpi orientali. I fenomeni, anche forti, si manifesteranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Prealpi venete, i Cadore sulle Dolomiti, nelle zone di Carnia e Giulia. Durante la notte le piogge potranno estendersi anche alle pianure di Veneto e Friuli, fino alla costa adriatica.

Anche per sabato 16 luglio sono previsti temporali o rovesci dal pomeriggio sempre nelle stesse zone: Trentino Alto Adige, Cadore, Carnia, Giulia e anche Prealpi orientali. In serata le piogge sconfineranno fino alla provincia di Venezia. Poi si esauriranno nella notte.

Invece, domenica 17 luglio potranno verificarsi precipitazioni locali su Alpi Marittime, Prealpi venete, Appennino Tosco Emiliano, fino alla dorsale appenninica tra Lazio e Abruzzo e anche in Calabria.