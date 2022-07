Da non perdere l’iniziativa “Estate nei Borghi”, gli eventi nei centri Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano. Tutte le informazioni utili.

Concerti, mostre, degustazioni, visite guidate, rievocazioni storiche, incontri con l’autore e tanto altro sono gli eventi proposti per l’estate dai borghi italiani Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano.

Si chiama Estate nei Borghi ed è l’iniziativa del Touring Club che raccoglie e promuove tutti gli eventi che si svolgono durante l’estate nei borghi che hanno ottenuto la prestigiosa Bandiera Arancione. Si tratta di borghi di grande bellezza che hanno mantenuto intatti i loro centri storici e offrono un’accoglienza turistica di qualità, nel rispetto delle tradizioni locali e nella salvaguardia ambientale.

Gli eventi culturali e gli spettacoli proposti sono raccolti dal Touring Club Italiano nell’iniziativa promossa con l’hashtag #EstateNeiBorghi. Tanti appuntamenti da non perdere nelle incantevoli cornici dei piccoli centri italiani, immersi in un paesaggio naturale spettacolare.

Prima vi ricordiamo le ultime Bandiere Arancioni assegnate dal Touring Club.

Estate nei Borghi: gli eventi nei centri Bandiere Arancioni del Touring Club

Rassegne culturali, incontri con l’autore, mostre, musica dal vivo, spettacoli teatrali, rievocazioni storiche, animazioni e spettacoli per bambini, degustazioni e festival di gastronomia, feste paesane, visite guidate, escursioni, manifestazioni e competizioni sportive. Sono solo alcuni dei numerosi eventi in programma questa estate nei borghi italiani che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento delle Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano.

Tutti questi eventi sono raccolti nell’iniziativa chiamata Estate nei Borghi, promossa dal Touring Club sul portale dedicato alle Bandiere Arancioni, dove sono segnalati tutti gli eventi organizzati nei singoli borghi.

L’iniziativa e contenitore Estate Nei Borghi ha l’obiettivo di raccogliere e promuovere le esperienze di viaggio all’insegna dell’autenticità, del benessere e dello svago che questi luoghi meravigliosi, e spesso ancora poco conosciuti, sanno offrire.

Un ricchissimo calendario con proposte per tutti. Tra gli eventi, segnaliamo il “Malcesine Music Festival“, rassegna inaugurata lo scorso 1° luglio e che si terrà per tutta l’estate fino al 26 agosto, con concerti di musica jazz, blues, funky, soul, hip hop, rock e della canzone popolare, nello splendido borgo della provincia di Verona, affacciato sul Lago di Garda. Mentre a Brisighella, in provincia di Ravenna, è in programma il festival “Sogno d’estate“, fino al 22 agosto, con eventi settimanali che vanno dalle fonti classiche al patrimonio popolare, portando i visitatori in una dimensione onirica, lontano dalla frenesia quotidiana.

A Camerino, nelle Marche, è in corso il “Camerino Festival“, rassegna di musica internazionale, giunta alla 36^ edizione, che propone tanti generi, dalla classica al jazz passando per il blues, e anche la danza. In programma fino al 14 agosto 2022. Mentre in provincia di Firenze, nel borgo di Certaldo è da non perdere la 34^ edizione di “Mercantia“, festival con artisti di strada da tutto il mondo, tra acrobati, giocolieri, burattinai, cantastorie e musicisti. In programma dal 13 al 16 luglio 2022.

Tutti gli eventi li trovate su questo sito: benvenuto.bandierearancioni.it

Il Touring Club Italiano, libera associazione senza scopo di lucro, si prende cura dell’Italia come bene comune anche con l’iniziativa Bandiere Arancioni che, da 24 anni, valorizza i piccoli Borghi dell’entroterra, certificando con la Bandiera Arancione, marchio di qualità turistico-ambientale, autentiche eccellenze del territorio che si distinguono per la loro dimensione umana, il calore e l’accoglienza.