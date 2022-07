Collegamenti aerei: Swiss ha confermato il volo da Bologna a Zurigo anche per l’inverno. Tutte le informazioni utili.

Mentre l’estate dei voli va avanti tra cancellazioni, scioperi e disagi, le compagnie aree guardano avanti e annunciano la programmazione inverale.

Dalla compagnia aerea svizzera Swiss International Air Lines arriva la comunicazione della programmazione dei voli per la stagione invernale sugli aeroporti di Zurigo e Ginevra. Con una importante novità per l’Italia.

Tra le tante destinazioni che saranno collegate agli aeroporti svizzeri durante l’inverno ne sono state confermate alcune introdotte questa estate. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima vi ricordiamo la programmazione invernale di Ryanair all’aeroporto di Torino.

Swiss: il volo da Bologna a Zurigo confermato anche per l’inverno

Annunciato l’operativo invernale della compagnia aerea svizzera Swiss, con tanti voli in partenza dagli aeroporti di Zurigo e Ginevra, diretti verso destinazioni europee, tra cui l’Italia.

Complessivamente, saranno 93 le destinazioni collegate ai due aeroporti svizzeri nella prossima stagione invernale. Una crescita dei collegamenti che porterà i voli del vettore all’80% della capacità del periodo precedente alla pandemia. Come riporta TTG Italia.

Alcune rotte di Swiss aperte questa estate rimarranno attive anche nella prossima stagione invernale. Si tratta del volo da Ginevra a Bruxelles, ma soprattutto del volo da Bologna a Zurigo, e viceversa, che pertanto continuerà ad essere operativo anche il prossimo inverno.

Gli altri voli attivati questa estate e confermati per la stagione invernale sono quelli per Nantes, Vilnius e Sofia. Mentre la rotta per Bristol, in Inghilterra, è la novità della prossima stagione. Questi voli partiranno da Zurigo, mentre da Ginevra è previsto un aumento dei collegamenti verso la Scandinavia.

L’annuncio dei nuovi voli per l’inverno avviene a poca distanza da quello della cancellazione di numerosi voli per la stagione estiva, da agosto a ottobre. Una decisione che Swiss ha preso come tante altre compagnie aree, a causa della carenza di personale.

Per la stagione invernale, tuttavia, la compagnia promette di non farsi trovare impreparata. I vertici dell’azienda, infatti, hanno spiegato che se l’offerta di voli per l’inverno è più ampia rispetto al periodo precedente alla pandemia, allo stesso tempo è stata pianificata con accuratezza la programmazione dei voli, per evitare cancellazioni dell’ultimo momento. A questo scopro, sono state ridotte diverse frequenze di voli per assicurare collegamenti e orari stabili.

Per concludere, vi ricordiamo la nostra guida alla città di Zurigo.